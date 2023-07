Nach Reus-Rücktritt: Can ist neuer BVB-Kapitän

Die K-Frage bei Borussia Dortmund ist geklärt: Emre Can ist der Nachfolger des bisherigen Mannschaftskapitäns Marco Reus, der sein Amt zu Beginn der Vorbereitung abgegeben hat. Dies gab BVB-Trainer Edin Terzic am Mittwoch in San Diego bekannt.

In der kommenden Saison mit der Kapitänsbinde am Arm: Emre Can. IMAGO/Jan Huebner