Nach Remis bei Frankreich gegen Niederlande: Österreich mindestens auf Gruppenplatz drei

Nach dem torlosen Unentschieden zwischen Frankreich und den Niederlanden sowie dem 3:1-Sieg von Österreich gegen Polen steht fest, dass das ÖFB-Team die Vorrunde schlechtestenfalls auf dem dritten Platz abschließen wird. Mit drei Punkten und einer positiven Tordifferenz hat die Mannschaft von Ralf Rangnick gute Chancen, auch als Dritter den Sprung in die K.o.-Phase zu schaffen.

Mit dem 3:1-Sieg gegen Polen hat das österreichische Nationalteam die Tür zu einem möglichen EM-Achtelfinale weit aufgestoßen. Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Frankreich bewies die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick Moral und hat es vor dem letzten Gruppenspiel gegen die Niederlande nun selbst in der Hand, nach 2021 erneut die K.o-Phase bei einer EURO zu erreichen. Doch selbst wenn das Spiel gegen die Niederländer verloren werden sollte, darf die ÖFB-Auswahl weiterhin mit dem Sprung in die nächste Runde spekulieren. Denn nach dem torlosen Remis zwischen Frankreich und der "Oranje" im Abendspiel am Freitag steht fest, dass Christoph Baumgartner und Co. die Vorrunde schlechtestenfalls auf dem dritten Gruppenplatz beenden.

Polen steht nach der 1:2-Pleite gegen die Niederlande zum EM-Start und der 1:3-Niederlage gegen Österreich nach den ersten beiden Spieltagen mit null Zählern am Gruppenende und kann das ÖFB-Team aufgrund des verlorenen direkten Duells selbst bei einem Sieg im abschließenden Spiel gegen Frankreich nicht mehr überholen.

Da die besten vier der sechs Gruppendritten ebenfalls ein Ticket für das Achtelfinale sicher haben, könnte das österreichische Nationalteam auch über diesen Umweg doch noch Kurs auf die K.o.-Phase nehmen. Denn unter den besten Gruppendritten wird nach Ablauf der Vorrunde eine Tabelle erstellt, in welcher die Teams zunächst nach der höchsten Punktezahl, gefolgt von der besseren Tordifferenz, der größeren Anzahl erzielter Tore, der größeren Anzahl von Siegen, der Fair-Play-Wertung sowie zuletzt der Wertung in der EM-Qualifikation gereiht werden. Mit aktuell drei Punkten am Konto sowie einer momentan positiven Tordifferenz von 3:2 hat die ÖFB-Elf hier keine schlechten Karten, am Ende zu den glücklichen vier Mannschaften zu zählen.

Man könnte in der Theorie also auch bei einer knappen Niederlage gegen die Niederländer hoffen. Dann würde bei Spielende am Dienstag eventuell aber noch nicht endgültig feststehen, ob das Turnier für Österreich weitergeht. Drei Gruppen werden danach noch beendet, zwei davon erst am Folgetag. Bei einem Remis gegen die Niederländer würden die Österreicher bei vier Punkten stehen und mit vier Punkten ist seit Einführung des aktuell gültigen Modus mit der EM 2016 bisher noch kein drittplatziertes Team ausgeschieden.

Gruppensieg noch möglich

Mit einem weiteren Sieg am Dienstag (18.00 Uhr) ebenfalls in der deutschen Hauptstadt gegen die Niederlande würden die Österreicher den Aufstieg aus eigener Kraft fixieren und wären zumindest Gruppenzweiter. Gewinnt Frankreich das Parallelspiel gegen Polen nicht, wäre sogar der Gruppensieg für die ÖFB-Elf möglich.

Der Sieger der Österreich-Gruppe D trifft am 2. Juli in Leipzig auf den Zweiten von Pool F mit u.a. Portugal und der Türkei. Der Gruppenzweite bekommt es in der ersten K.o.-Runde am 1. Juli in Düsseldorf mit seinem Pendant aus der völlig offenen Gruppe E zu tun, in der Rumänien, die Ukraine und die Slowakei bei je drei Punkten halten und Favorit Belgien sein Auftaktspiel verloren hat. Sollten die Österreicher als Gruppendritter aufsteigen, sind Gelsenkirchen, Köln (jeweils 30. Juni) sowie München (2. Juni) die möglichen Achtelfinal-Spielorte. Gegner wäre jeweils ein Gruppensieger.

Im Tabellenrechner könnt ihr die jeweiligen Szenarien durchspielen.