Nach Rekord-Hinrunde: BVB II verlängert mit Zimmermann

Jan Zimmermann hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund II bis Sommer 2026 verlängert. Der Trainer, der die Drittliga-Reserve des BVB im Februar 2023 übernommen hatte, schloss die Hinrunde der 3. Liga am vergangenen Wochenende mit einem 2:1-Sieg über den Halleschen FC ab und sorgte damit für ein Novum: 28 Punkte hatte die Dortmunder U 23 nach 19 Drittliga-Spielen noch nie auf dem Konto. „Unsere U 23 hat unter Jan und seinem Team sportlich eine sehr gute Entwicklung genommen. In Zukunft wollen wir diese Mannschaft noch stärker dafür nutzen, jungen Talenten [...] frühzeitig Spielpraxis im Herrenbereich zu geben, um somit eine Entwicklungsplattform mit klarer Anbindung an die Profis zu schaffen. Für dieses Ziel ist Jan genau der richtige Trainer", begründete Sportdirektor Sebastian Kehl die Entscheidung, den 44-Jährigen mit einem neuen Arbeitspapier bis Sommer 2026 auszustatten.