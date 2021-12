Nach Rehms Premierensieg: Ingolstadt atmet auf und durch

Der FC Ingolstadt hat den Sprung an die Tabellenspitze knapp verpasst, ist aber nach dem 3:0 gegen Dynamo Dresden Zweiter. Auch wenn es sich nur um das von Coach Rüdiger Rehm zuvor thematisierte Rückrunden-Tableau handelt, versprüht der Sieg doch Hoffnung.

Nach dem ersten Sieg unter seiner Regie war Rehm selbstredend zufrieden und zeigte sich vor allem mit der Defensivleistung einverstanden: "Wir haben hinten quasi nichts zugelassen." Und auch vorne hat es diesmal geklappt, drei Treffer in einem Spiel sind ein Novum in dieser Saison.

Rehm arbeitet an den Basics

Er habe mit seinem Team unter der Woche "grundlegende Themen erarbeitet", sagte der FCI-Coach. "So ein schnelles Tor spielt natürlich in die Karten und hat dann auch den Effekt, dass du siehst, es funktioniert." Führungstorschütze Nico Antonitsch, der nach wenigen Sekunden getroffen hatte, wurde nach einer blitzsauberen Leistung (kicker-Note 2) mit einer Nominierung in die kicker-Elf des Spieltags belohnt.

Selbstverständlich weiß der 43-Jährige genau wie Kapitän Stefan Kutschke, dass es ein "weiter Weg" ist bis zum erhofften Klassenerhalt. "Wir wissen, dass wir ganz viel verbessern müssen." Die Mannschaft müsse erkennen, was wichtig ist: "Hellwach sein von Beginn an, aggressiv zu Werke gehen, gemeinsam verteidigen und angreifen."

Natürlich werde man in der Winterpause kritisch mit der immer noch dramatischen Situation umgehen - der FCI hat sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, zehn auf das rettende Ufer - und Schlüsse für die Restrunde ziehen, blickte Rehm voraus. Seine Schützlinge dürften sich nach dem zweiten Saisonsieg zunächst aber "freuen, erholen und durchatmen" - auch beim Blick auf die Rückrunden-Tabelle.