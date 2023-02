Nach Regierungskritik: Fenerbahce kritisiert Fan-Ausschluss

Nach regierungskritischen Rufen im Heimspiel am Wochenende muss der türkische Spitzenklub Fenerbahce Istanbul beim kommenden Auswärtsspiel bei Kayserispor voraussichtlich auf die Unterstützung der eigenen Fans verzichten. Der Verein kritisiert die Entscheidung.

Fenerbahce Istanbul, derzeit Tabellenzweiter in der Türkei, muss im Auswärtsspiel bei Kayserispor am kommenden Samstag (17 Uhr) aller Voraussicht nach ohne die Unterstützung der eigenen Fans auskommen. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, wurden seine Anhänger unter Berufung auf eine Entscheidung des Sicherheitsrats der Provinz Kayseri vom Gastspiel beim SüperLig-Siebten am Samstag ausgeschlossen. Die Istanbuler kritisierten die Entscheidung in einem Statement auf ihrer Webseite: "Als Fenerbahce Sportklub können wir diese Entscheidung auf keinen Fall akzeptieren."

Wie Fenerbahce weiter erklärte, sei der Ausschluss eine "seltsame Entscheidung", die nichts mit dem Sportlichen zu tun habe und lediglich die gesellschaftliche Kluft im Land vertiefe. Die zahlreichen Fans des Tabellenzweiten würden davon abgehalten werden, ihre Mannschaft zu unterstützen. Die Fan-Sperre werde genutzt, um den Klub zu bestrafen. Fenerbahce forderte ein Statement der Behörden, die die Entscheidung aus Sicht des Klubs überdenken und zurücknehmen sollten.

Nicht nur von den Fenerbahce-Anhängern kommt Kritik

Im Heimspiel gegen Konyaspor am Samstag, das die Gastgeber mit 4:0 für sich entschieden, hatten Fenerbahce-Fans die türkische Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Sprechchören kritisiert und diese zum Rücktritt aufgefordert. Fans des Stadtrivalen Besiktas stimmten am Wochenende ebenfalls kritische Gesänge an: "Regierung, tritt zurück", riefen Anhänger des Tabellenvierten.

Nach der Erdbeben-Katastrophe vom 6. Februar hatte es in der Türkei zuletzt vermehrt Kritik am Krisenmanagement der Erdogan-Regierung gegeben.