Nach Reals Triumph: Eintracht Frankfurt spielt 2024/25 Europa League

Ein Finalsieg von Borussia Dortmund hätte Eintracht Frankfurt als sechstes deutsches Team in die kommende Champions-League-Saison bugsiert. Weil Real Madrid aber gewann, profitiert nun Schachtar Donezk.

Trotz starker erster Hälfte hat Borussia Dortmund das Champions-League-Finale gegen Real Madrid 0:2 verloren. Eine Nebenwirkung dieser aus schwarz-gelber Sicht so bitteren Pleite dürfte an diesem Samstagabend niemanden in Wembley interessiert haben - in Hessen allerdings schon: Eintracht Frankfurt tritt in der kommenden Saison in der Europa League an.

Denn weil die Königlichen durch ihren Meistertitel in der spanischen Liga schon für die kommende Champions-League-Saison qualifiziert waren, wandert der Startplatz für den Sieger der Königsklasse 2023/24 weiter an den europäischen Meister mit dem besten UEFA-Koeffizienten aus der Champions-League-Qualifikation: an Schachtar Donezk. Die Ukrainer waren auch in der soeben zu Ende gegangenen Spielzeit in der Gruppenphase dabei, ärgerten den FC Barcelona beim 1:0-"Heimsieg" in Hamburg. Nun stehen sie als 29. der insgesamt 36 Starter in der neuen Champions League fest.

Die übrigen sieben Plätze werden in der Qualifikation ausgespielt. Am 18. Juni werden dafür die Paarungen ausgelost, die 1. Qualifikationsrunde startet schon am 9. Juli.

Viertes internationales Ticket in Serie für Frankfurt

Da Deutschland neben Italien eine der zwei Nationen mit dem höchsten Länder-Koeffizienten der Saison 2023/24 ist, stand schon länger fest, dass die Bundesliga für 2024/25 einen fünften Champions-League-Startplatz erhält. Ein sechster, nämlich für Frankfurt, kommt nun nicht dazu.

Die Eintracht hatte auf den Titelgewinn des BVB gehofft, weil die Borussia dann das fünfte deutsche Ticket nicht über die Ligaplatzierung in Anspruch hätte nehmen müssen. So wäre es an den Sechstplatzierten der Bundesliga, also Frankfurt, weitergereicht worden.

Die SGE hatte die Europa League 2022 gewonnen, nun sicherte sie sich das vierte internationale Ticket in Serie. In den vergangenen drei Saisons erreichten die Adlerträger jedes Mal die K.-o.-Runde eines europäischen Wettbewerbs.