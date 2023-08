Nach rassistischen Beleidigungen gegen Fürths Green: HFC stellt Strafanzeige

Das Pokalspiel zwischen dem Halleschen FC und der SpVgg Greuther Fürth geht nach den rassistischen Beleidigungen gegen Gästespieler Julian Green in die nächste Runde. Der HFC stellte eine Strafanzeige.

Julian Green war während der Partie in Halle immer wieder rassistischen Anfeindungen ausgesetzt, was SpVgg-Coach Alexander Zorniger im Nachklang des knappen 1:0-Erfolgs seines Teams in Rage brachte. Am Sonntag hatte sich auch der DFB zu Wort gemeldet und Ermittlungen angekündigt.

Nun zog auch der HFC nach. Der Drittligist ließ in einem offenen Brief an die Fans wissen, dass er die Vorkommnisse nicht einfach so hinnehmen wird. "Der Hallesche Fußballclub als Veranstalter ist auf die Polizei zugegangen und hat Strafanzeige gestellt", teilte der Klub mit. "Die Ermittlungen dazu laufen bereits. Wir werden alles dafür tun, die Tatvorwürfe aufzuklären."

Halle entschuldigte sich auch offiziell "beim Spieler Julian Green wie auch bei allen anderen Spielern, die hiervon betroffen sind" und versicherte zugleich, "dass wir Rassismus und Diskriminierung missbilligen".