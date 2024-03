Nach Rassismus-Vorwurf: Inters Acerbi spielt vorerst nicht für Italien

Francesco Acerbi wird in den kommenden beiden Testspielen nicht für die Squadra Azzurra auflaufen. Beim Spiel von Inter Mailand gegen Neapel soll er Gegenspieler Juan Jesus rassistisch beleidigt haben.

Inters Francesco Acerbi wird für die anstehenden beiden Testspiele der italienischen Nationalmannschaft nicht zum Kader von Coach Luciano Spalletti gehören. Grund dafür: Der 34-malige Nationalspieler soll im Topspiel der Serie A gegen Neapel (1:1) Gegenspieler Juan Jesus rassistisch beleidigt haben.

Der Brasilianer habe sich demnach während des Spiels bei Schiedsrichter Federico La Penna beschwert. Nach der Partie spielte er den Vorfall aber herunter: "Was auf dem Feld passiert, bleibt auf dem Feld", sagte er bei DAZN : "Acerbi hat sich entschuldigt, er ist mit seinen Worten ein bisschen zu weit gegangen. Er ist ein guter Kerl."

Acerbi selbst bestreitet laut dem italienischen Verband die im Raum stehenden Vorwürfe. Damit die Lage sich beruhigen könne, habe man den 36-Jährigen dennoch aus dem Kader für die anstehende USA-Reise der Squadra Azzurra gestrichen.

Gianluca Mancini nachnominiert

Auch bei Inter Mailand wolle man sich zur Aufklärung der Angelegenheit baldmöglichst mit dem Spieler treffen, ließ der Verein verlauten. Gegner Napoli veröffentlichte nach dem Vorfall ein Statement gegen Rassismus auf der Plattform X: "Von Neapel in die Welt schreit es laut: Nein zum Rassismus", hieß es in dem Post. Ein Video zeigt, wie sich die Spieler in ihrer jeweiligen Sprache gegen Rassismus aussprechen.

Als Acerbis Ersatz für die anstehende Reise mit der Nationalmannschaft wurde Gianluca Mancini von der AS Rom nachnominiert, der bislang elf Länderspiele bestritt. Womöglich kommen am Donnerstag gegen Venezuela (22 Uhr, LIVE! bei kicker) und am Sonntag gegen Ecuador (21 Uhr) weitere hinzu.