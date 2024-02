Nach Rassismus-Vorfall: Werder gibt Johanns "zweite Chance"

Lennart Johanns war nach rassistischen Äußerungen bei RB Leipzig aus der U 19 geflogen. Werder Bremen gibt ihm jetzt eine zweite Chance und begründet das ausführlich. Doch der Verein gibt Bedingungen für den 18-Jährigen vor.

"Ich habe in Leipzig einen großen Fehler gemacht": Lennart Johanns IMAGO/Picture Point

Ende Januar war der Vorfall publik geworden und RB Leipzig teilte mit, dass zwei Spieler der U 19 nach rassistischen Vorfällen freigestellt worden seien. Lennart Johanns ist einer davon und hat jetzt bei Werder Bremen seine zweite Chance bekommen.

"Wir haben den Fall sehr intensiv geprüft, sowohl intern als auch extern. Wir haben uns mit den Kollegen aus Leipzig ausgetauscht. Die Aussagen der Verantwortlichen von RB haben uns ein Bild vermittelt, dass Lennart in dem Fall eine klare Grenzüberschreitung begangen hat, er sich aber sonst während der zweieinhalb Jahre in Leipzig Nichts hat zu Schulden kommen lassen", liefert Björn Schierenbeck, Leiter des Leistungszentrums, eine ausführliche Erklärung, warum Johanns, der bis 2021 schon bei den Norddeutschen spielte, jetzt wieder an die Weser zurückkehrte.

"Bedingungen, die er erfüllen muss"

"Unsere Erfahrungen mit ihm waren positiv sowohl fußballerisch aber vor allem auch menschlich. Nach intensiven Gesprächen unter anderem auch mit unserer Abteilung Fankultur und Antidiskriminierung haben wir uns entschieden, ihn in unsere U 19 aufzunehmen und ihm eine zweite Chance zu geben" begründet Schierenbeck und fügt hinzu: "Allerdings sind daran auch Bedingungen für ihn geknüpft, die er erfüllen muss."

Die Bedingungen lieferte Werder gleich mit. Johanns soll sich sozial engagieren und ein Projekt in den Bereichen Antidiskriminierung, Antirassismus oder Diversity entwickeln. "Er wird in Abstimmung mit der Abteilung Fankultur und Antidiskriminierung eine Veranstaltung organisieren, bei der er den Themenschwerpunkt erstellt, das Konzept entwickelt und die Organisation und Umsetzung übernimmt. Das natürlich alles unterstützt und begleitet von Mitarbeitenden von Werder", erklärt Werders Antidiskriminierungsbeauftragter Jermaine Greene.

Roses Wunsch wird erfüllt

Über die Entscheidung von Werder dürfte sich auch Leipzigs Trainer Marco Rose freuen. Rose hatte zwar unterstrichen, dass der Verein die nötigen und richtigen Konsequenzen nach den rassistischen Äußerungen gegen einen Teamkollegen in der U 19 gezogen habe, plädierte aber nach Bekanntwerden der Vorfälle für eine zweite Chance.

"Wir reden trotzdem über ganz junge Menschen, die sicherlich einen schwerwiegenden Fehler gemacht haben. Man sollte ihnen trotzdem die Chance geben, ihre Unwissenheit in Wissen umzuwandeln, um es in ihrer Zukunft besser zu machen", hatte Rose gesagt und dürfte damit vor allem die Projektarbeit, die Johanns leisten soll, für den richtigen Schritt halten.

"Ich habe einen großen Fehler gemacht, den ich bereue"

Sportlich wird er von Coach Cedric Makiadi in Werders U 19 willkommen geheißen. "Ich kenne Lennart und seine Eltern aus seiner Zeit bei der U 16", sagt Makiadi. "Er war bei mir Vize-Kapitän und ich hatte einen sehr guten Eindruck von ihm. Ich bin daher absolut bereit dafür, Lennart in unsere Mannschaft aufzunehmen."

"Ich habe in Leipzig einen großen Fehler gemacht, den ich aufrichtig bereue. Ich will bei Werder auf und neben dem Platz alles dafür tun, um meine Chance zu nutzen", verspricht Johanns und wird künftig daran gemessen werden.