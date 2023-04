Nach Rassismus-Eklat: Serie A legt Strafe für Juve fest

Die Serie A hat Juventus Turin mit einer Strafe belegt. Der Grund: Fans der Alten Dame hatten Inter-Stürmer Romelu Lukaku im Derby d'Italia rassistisch beleidigt.

Im jüngsten Derby d'Italia zwischen Juventus Turin und Inter Mailand waren die Emotionen hochgekocht. Gleich drei Platzverweise hagelte es im Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia in der Nachspielzeit. Trauriger Ausgangspunkt waren rassistische Äußerungen aus dem Juve-Anhang in Richtung von Inters Angreifer Romelu Lukaku gewesen, der bei der Ausführung seines Elfmeters Affenlaute zu hören bekam.

Die Serie A hat nun reagiert und den italienischen Rekordmeister am Donnerstag mit einer Strafe belegt. Demnach wird es zu einem Zuschauerteilausschluss kommen. Der untere Rang der Südtribüne im Allianz Stadium muss für eine Partie gesperrt werden. Ihr nächstes Heimspiel in der Serie A bestreitet die Alte Dame am 23. April gegen Spitzenreiter Neapel.

Lukaku-Sperre hat dennoch Bestand

Lukaku selbst hatte im Derby d'Italia unmittelbar nach seinem verwandelten Elfmeter die Gelb-Rote-Karte gesehen. Er hatte seinen Treffer zum Ausgleich unmittelbar vor den Juve-Fans gefeiert und dabei den Zeigefinger auf seinen Mund gelegt.

Ob der Umstände hatte der Belgier zuletzt gehofft, dass die Sperre gegen ihn noch zurückgenommen wird. Schließlich war das Verhalten der Bianconeri-Anhänger längst über eine bloße Provokation hinausgegangen. Der italienische Verband bestätigte jedoch den Platzverweis und damit die Sperre für ein Spiel. Verpassen wird der 29-Jährige das kommende Gastspiel bei Salernitana am Freitag (17 Uhr, LIVE! bei kicker).

Das Rückspiel um den Einzug ins Coppa-Italia-Finale steigt am 26. April in Mailand. Vorher stehen für beide Klubs in diesem Monat noch wichtige Spiele auf internationalem Terrain an. Am 11. April gastiert Inter bei Benfica zum Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals. Juve bekommt es in der Europa League (13. April) ebenfalls mit einem Vertreter aus der portugiesischen Hauptstadt zu tun: Sporting reist zum Viertelfinal-Hinspiel in den italienischen Norden.