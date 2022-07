Nach Pyrotechnik-Vergehen: DFB reduziert Strafe gegen Churlinov

Beim Feiern mit Schalker Anhängern hatte der heutige VfB-Profi Darko Churlinov Anfang Mai mit einer Bengalischen Fackel hantiert. Das Strafmaß gegen ihn wurde nun reduziert.

Das DFB-Sportgericht entschied am Mittwoch, dass Churlinov nur noch 17.500 Euro begleichen muss. Ursprünglich hatte der Richterspruch am 13. Juni auf 25.000 Euro gelautet.

Der Spieler des VfB Stuttgart, der in der Vorsaison an den damaligen Zweitligisten FC Schalke 04 ausgeliehen war, hatte beim Sportgericht Einspruch gegen das ergangene Urteil eingelegt und verbucht nun einen Teilerfolg.

Nach der Zweitligapartie gegen den FC St. Pauli am 7. Mai hatte Churlinov im Stadioninnenraum inmitten von feiernden Schalker Anhängern ein Bengalisches Feuer in der nach oben ausgestreckten Hand gehalten. Die Verwendung von Pyrotechnik im Stadioninnenraum verstößt gegen die sportrechtliche und staatliche Rechtsordnung.

Im Einspruchsverfahren führte der 22-jährige Nordmazedonier an, dass die wegen eines unsportlichen Verhaltens ergangene Strafe - auch vor dem Hintergrund seiner Einkommensverhältnisse - im Vergleich zu Sanktionen gegen andere Spieler in ähnlich gelagerten Fällen zu hoch angesetzt sei. Das Gericht berücksichtigte die Einkommensverhältnisse des Profis nun "wohlwollend", wie es in der Mitteilung vom Mittwoch heißt.