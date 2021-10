Nach Prügelattacke: Sportgericht sperrt fünf Spieler des FC Inter Gütersloh bis 2023!

Ende September kam es in der Kreisligapartie zwischen dem SCE Gütersloh II und FC Inter Gütersloh zu einer Kabinen-Schlägerei, wobei bis zu sieben Personen den gegnerischen Torhüter krankenhausreif geprügelt haben sollen. Im Anschluss dieses Gewalt-Aktes hat das zuständige Sportgericht nun ein Urteil gefällt.

Es sind Szenen, die zweifelsohne nicht in den Sport gehören: Im Anschluss der Kreisligapartie zwischen den Nachbarvereinen SC Eintracht Gütersloh II und dem FC Inter Gütersloh Ende September kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung im Kabinentrakt des Sportplatzes Ostfeld am Heißmannplatz. Demnach sollen bis zu sieben FCI-Akteure, dazu auch ein Zuschauer, im Anschluss der Partie in die gegnerische Kabine vorgedrungen und auf den SCE-Torhüter losgegangen sein. Dabei sei der Schlussmann so stark verletzt worden, dass er daraufhin im nahegelegenen Krankenhaus zunächst auf der Intensivstation und später stationär behandelt werden musste. Zu dieser Eskalation sollen angeblich auch diverse Beleidigungen des Keepers während der Partie beigetragen haben.

Der Fußballkreisverband hatte damals sofort auf den Prügel-Vorfall reagiert und nicht nur alle Spiele des FC Inter Gütersloh bis zum 18.10 abgesetzt, sondern auch ein Sportstrafverfahren gegen den Verein eingeleitet. Auch mehrere Klubs der Kreisliga C Gütersloh 2 hatten in der Folge angekündigt, aus Protest nicht mehr gegen den FCI antreten zu wollen.

Sperre bis 2023

Während der Torhüter, rund einen Monat nach der Gewalt-Tat, dem Vernehmen nach immer noch mit Erinnerungsverlust, sowie Hör- und Sehproblemen kämpfen soll und bleibende Schäden nach derzeitigem Stand angeblich nicht auszuschließen seien, ist Anfang der Woche ein Urteil vor dem Sportgericht gefallen. Wie die Spruchkammer verkündete, wurden fünf der FCI-Akteure wegen einer Tätlichkeit in einem besonders schweren Fall für diese und die kommende Spielzeit (also bis zum 30.06.2023!) gesperrt. Wegen der Teilnahme am Vorfall, ohne jedoch selbst geprügelt zu haben, wurde ein weiterer Beteiligter zu einer Zwangspause bis zum 30.11.2021 verordnet.

Während die sportlichen Konsequenzen nun für alle Beteiligten ausgesprochen wurden, bleibt weiterhin unklar, mit welchen Strafen die Schläger abseits des Fußballplatzes zu rechnen haben. Derzeit laufen noch die polizeilichen Ermittlungen.