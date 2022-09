Nach programmierter Eskalation in Marseille: UEFA ermittelt in neun Fällen

Eine Mischung aus Organisationsversagen, infrastrukturellen Problemen und einer immensen Gewaltbereitschaft führte abseits des Rasens zur Eskalation, als Eintracht Frankfurt am Dienstagabend in Marseille zu Gast war. Für viele Fans droht jetzt ein Traum zu platzen.

Wie unterschiedlich Perspektiven doch sein können. "Die teils greifbare Spannung mit dem Wurf von Feuerwerk war weniger schlimm als befürchtet", schrieb die französische Sportzeitung L’Équipe zu den Vorfällen in Marseille. In Zusammenfassungen des französischen Fernsehens fanden die Ereignisse auf den Tribünen zum Teil überhaupt keine Erwähnung. Im Vergleich zu Spielen gegen Nizza und Paris sei das noch harmlos gewesen, meinten Franzosen auf der Tribüne. Aussagen, bei denen selbst hartgesottene Fußballfans ratlos zuhören. Denn was sich am Dienstag vor, während und nach dem Spiel im und außerhalb des Stade Velodrome abspielte, ist ein einziges Schreckenszenario.

"Obwohl man viel über Marseille hört, hätten wir das in unserer Welt nicht für möglich gehalten", musste Frankfurts Vorstandsmitglied Philipp Reschke feststellen, "es ist schon sehr befremdlich, welches Ausmaß an Aggressivität und an Hass uns auch in den ganzen Gesten da entgegenschlug - und natürlich auch auf Reaktionen traf. Für uns war das in dieser Form, dieser Masse und Intensität noch nicht bekannt."

Ich kann nicht ausschließen, dass die Bewährung für das Heimspiel durch die Geschichte heute betroffen ist. Philipp Reschke

Ein Grundproblem im Stadion ist infrastrukturell bedingt: die räumliche Nähe der Fangruppierungen. Auf beiden Hintertortribünen sind Ultra-Gruppierungen von Olympique platziert, die sich zum Teil auch noch gegenseitig bekämpfen. Der Gästeblock am äußeren Rand der Hauptribüne im Oberrang liegt somit in unmittelbarer Nähe und nur etwas erhöht im Vergleich zu dem Bereich, wo ein harter Kern der OM-Ultras zuhause ist. In diesem Bereich spielten sich am Dienstagabend rücksichtslose Szenen ab, die in Deutschland wohl bei jedem Fußballspiel zum Abbruch geführt hätten.

Gezielt beschossen sich beide Lager mit Feuerwerkskörpern. Im Sekundentakt hallten Geräusche durchs Stadion, als würde irgendwo ein Sprengsatz detonieren. Frankfurter Fans berichteten, sie hätten sich gar nichts aufs Spiel konzentrieren können. Der Blick ging ständig nur nach links, um sich vor weiteren drohenden Fluggeschossen schützen zu können. Viele flüchteten aus dem Block. Ein an der Pyro-Schlacht unbeteiligter Frankfurt-Fan wurde von einer Rakete am Hals getroffen, anschließend stürzte er und brach sich offenbar drei Rippen sowie einen Halswirbel. Es grenzt an ein Wunder, dass nicht noch mehr Personen schwer verletzt aus der Menge gebracht werden mussten. Diese Eskalation wurde von den Sicherheitsbehörden billigend in Kauf genommen. Denn wer sich fragt, wie das ganze Material ins Stadion gekommen ist? Mehrere Frankfurter berichten davon, gänzlich ohne körperliche Kontrollen den Eingang passiert zu haben.

Erschreckende Feindseligkeit seitens Marseilles

Es war bei weitem nicht das einzige Organisationsversagen. Denn nach dem Spiel ging es der Polizei in erster Linie darum, die Frankfurter vom Stadion wegzubekommen. Der Anhang wurde mit Bussen an einen vorher bekannten Ort in der Stadt gebracht und dort gewaltbereiten Marseille-Ultras, die sich in Gassen und Häusereingängen verschanzten, gewissermaßen schutzlos ausgeliefert. Der ganze Tag war von einer erschreckenden Feindseligkeit von französischer Seite geprägt.

Entschuldigen tut das die Grenzüberschreitungen auf Frankfurter Seite natürlich nicht. Das wollte auch Reschke nicht tun, der dennoch "auf Seiten der Gastgeber bedeutend mehr Täter" sah. Er sprach von einem "Verhältnis von 15:1". Das wird die Eintracht dennoch nicht vor einer saftigen Strafe bewahren. Sanktionen sind programmiert. Die UEFA hat nach den Vorfällen wie erwartet noch am Mittwoch Ermittlungen in neun Fällen aufgenommen. Das Disziplinarkomitee des Verbandes wirft den Fans der Eintracht rassistisches Verhalten - eine Person zeigte den Hitlergruß -, das Werfen von Gegenständen, das Abbrennen von Feuerwerkskörpern sowie Sachbeschädigung vor. Die OM-Fans müssen sich gleich wegen fünf Fällen verantworten: dem Werfens von Gegenständen sowie des Abbrennens von Feuerwerkskörpern, dem Benutzen von Laserpointern, den Zuschauerunruhen und der Blockade von Rettungswegen.

Geschockt: Einige Frankfurter konnten sich am Dienstagabend in Marseille kaum aufs Spiel konzentrieren. imago images

Die Eskapaden einzelner dürften jetzt für Zehntausende den Traum von einem Champions-League-Spiel im Waldstadion zerstört haben. Stichwort Geisterspiel: Der Platzsturm gegen West Ham im Halbfinale der vergangenen Runde in der Europa League wurde von der UEFA bekanntermaßen mit einem Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit sanktioniert - ausgesetzt zur Bewährung. Diese dürfte nach den Vorkommnissen von Marseille aufgehoben werden.

"Wenn ich eine Bestrafung fürchte, dann eher für ein Auswärtsspiel", sagt zwar Reschke, doch Wunschdenken dürfte hier mit reinspielen. "Ich kann nicht ausschließen, dass die Bewährung für das Heimspiel durch die Geschichte heute betroffen ist", ergänzte der Justiziar. Das Heimspiel gegen Tottenham am 4. Oktober droht stimmungstechnisch also ein trostloses Event zu werden.

So oder so: Die Klub-Funktionäre in Frankfurt können die Augen nicht mehr davor verschließen, das gewaltbereite Chaoten ihre Exzesse auf Kosten des Vereins und normaler Fans ungestraft ausleben. Die Liste der Gewaltausbrüche ist lang und zieht sich durch die Europapokalreisen seit 2018. "Wir müssen das Stück für Stück sauber aufarbeiten", betonte Reschke am Dienstagabend. Hätte man damit schon nach früheren Vorfällen begonnen, müsste man jetzt vielleicht nicht vor dem Strafmaß zittern.