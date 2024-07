Nach Profi-Ende: Brosinski heuert in der Landesliga an

Ex-Profi Daniel Brosinski will die Fußballschuhe noch nicht gänzlich an den Nagel hängen. Der 222-malige Bundesliga-Spieler schließt sich zur neuen Saison Landesliga-Aufsteiger FV Fortuna Kirchfeld.

Im April kündigte Daniel Brosinski das Ende seiner Profi-Laufbahn beim Karlsruher SC an. "Es ist an der Zeit, meine Schuhe an den Nagel zu hängen und meine Zeit als aktiver Fußballer zu beenden. Es ist eine Entscheidung, die mir alles andere als leichtgefallen ist", erklärte der Außenverteidiger damals wehmütig sein Karriereende. "Aber ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt. Und wer weiß, vielleicht wird der Fußball auch in Zukunft noch eine Rolle in meinem Leben spielen", kündigte der 35-Jährige schon damals ein Wiedersehen auf dem Grünen an.

Wie der FV Fortuna Kirchfeld verkündete, wird sich Brosinski, der weit über 300 Profi-Spiele für Karlsruhe, Mainz, Fürth, Duisburg, Köln und Wiesbaden bestritt, ab Sommer dem frischgebackenen Landesligisten anschließen.

"Absoluter Ausnahmespieler"

"Daniel ergänzt unseren Kader als absoluter Ausnahmespieler", freut sich André Lang, Teammanager beim Karlsruher Stadtteil-Klub, über den Transfercoup. Er sei schon lange mit Brosinski gut befreundet, und dennoch sei der Wechsel alles andere als selbstverständlich, so Lang, der sich über weitere Berührungspunkte mit seinem Kumpel freut.

Brosinski - gebürtiger Karlsruher - ist glücklich, weiterhin in der Region Fußball spielen zu dürfen. "Ich hoffe, wir werden viel Spaß und Erfolg zusammen haben", so der Ex-Profi, der auch sechsmal international mit dem 1. FSV Mainz 05 im Einsatz war.