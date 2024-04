Nach Prime-League-Titel: Eintracht Spandau gewinnt EMEA Masters

Eintracht Spandau kommt aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Nach dem ersten Prime-League-Titel der Vereinsgeschichte gewann die Eintracht direkt noch das EMEA Masters.

"Deutscher Meister UND EUROPAMEISTER" lautet die derzeitige Profilbeschreibung des offiziellen X-Accounts von Eintracht Spandau. Die eSport-Organisation um Mitgründer und Content Creator Maximilian 'HandOfBlood' Knabe hat sich nur zwei Wochen nach dem Triumph beim Spring Split der Prime League bereits den nächsten Titel gesichert. Durch einen 3:1-Sieg gegen Besiktas Esports im Finale der EMEA Masters fuhren die Spandauer direkt den zweiten Pokal der jungen Vereinsgeschichte ein.

3:1 wird zum Spandauer Standard

Der Endstand des Endspiels war dabei das goldene Ergebnis für die Eintracht. Bereits im Viertel- und Halbfinale hatten die Berliner mit 3:1 gesiegt - dabei aber jeweils zunächst in Rückstand gelegen. Für Toplaner Maximilian Rassi, Ingame unter dem Tag 'Vertigo' unterwegs, kein Grund zur Sorge, wie Knabe bereits während der Übertragung der Masters verriet: "Immer 3:1, wir machen ein bisschen Content", hätte der Österreicher ihn bei einer zufälligen Begegnung in den sanitären Anlagen scherzhaft wissen lassen. Mehr Matches bedeuten schließlich mehr Sendezeit aka "Content".

Tatsächlich sollte Rassi damit im Endspiel erneut Recht behalten, wenn der Spielverlauf sich auch etwas anders gestaltetet als noch in den vorherigen Runden. So war es diesmal die Eintracht, die sich durch zwei schnelle wie souveräne Siege zeitig den ersten Matchball sicherte. Den 3:0-Sweep konnten die Türken dann in einem engen Duell zwar verhindern, hatten im vierten Match aber nichts mehr entgegenzusetzen.

Public Viewing wird zur Double-Party

"Ich komme gar nicht darauf klar", schilderte Support Philipp Samuel Englert sein Unglauben über das Double kurz nach dem Erfolg auf X. "Ein geiler Split von meinem ganzen Team", sei es laut 'Lilipp' gewesen, weshalb er "so glücklich" sei, "Teil dieses Teams zu sein und so geile Fans zu haben".

Tatsächlich hatten die Supporter ganz groß aufgefahren und mit der Unterstützung des Spandauer Bürgermeisters Frank Bewig und der Eintracht-Faninitiative ein spontanes Public Viewing auf die Beine gestellt. Bei bestem Wetter versammelten sich zahlreiche Anhänger des 2021 gegründeten LoL-Teams, um ihre Farben im Titelrennen zu unterstützen und anschließend gemeinsam mit Präsident Knabe und den Spielern bis tief in die Nacht das Double zu feiern.