Nach Premieren-Treffern: Haalands vollmundiges Versprechen

An Manchester Citys 2:0-Auftaktsieg bei West Ham United hatte Erling Haaland mit seinem Doppelpack maßgeblichen Anteil. Nach dem Spiel analysierte der Stürmer in gewohnt unverblümter Manier.

"Guter Start. Es gibt nicht viel zu sagen. Ein guter Start. 2:0. Guter Start." Erling Haalands Fazit nach dem Erfolg bei West Ham traf es passend. Nachdem ManCity und Haaland beim 1:3 gegen Liverpool im Community Shield noch enttäuscht hatten, war der Auftakt in der Liga geglückt - für den Meister und den Stürmer persönlich. Beide Treffer gingen auf das Konto des bulligen Norwegers, es waren die ersten Pflichtspieltore im Trikot der Skyblues.

Trotzdem räumte Premier-League-Debütant Haaland bei "Sky" ein: "Es hätte mehr sein müssen." Ob er dabei auf den ausgelassenen Dreierpack anspielte? Neben den beiden genutzten Chancen hatte er sogar weitere Möglichkeiten liegen gelassen, auch kurz vor seiner Auswechslung in der 78. Minute. "Ja, das war ein bisschen scheiße", so Haaland, "aber so ist es halt einfach."

Da wird noch viel mehr kommen. Erling Haaland

Gegen die Hammers zeigte der ehemalige Dortmunder erste Anzeichen der von City-Seiten gewünschten Chemie zu Spielmacher Kevin De Bruyne. Immer wieder suchten der Belgier und allen voran Ilkay Gündogan Haaland und dessen tiefe Läufe - wie auch beim 2:0. Ein feines Zuspiel von De Bruyne verwertete die Nummer 9 der Skyblues problemlos. "Da wird noch viel mehr kommen", kündigte der Doppelpacker an, "da mache ich mir keine Sorgen."

Das erste Tor hatte Haaland noch vom Punkt markiert. Da mit Riyad Mahrez der eigentliche Elfmeter-Schütze auf der Bank saß, schnappte sich Haaland, nachdem er von Alphonse Areola gefoult worden war, direkt den Ball - und verwandelte. Ob er denn komplett ohne Zweifel war, dass er auch treffen würde? "Ja."

Treffend und knapp formulierte Haaland auch den Ausblick für die kommenden Spiele, bei denen ManCity weiter unterstreichen möchte, weshalb die Meisterschaft auch dieses Jahr nur über sie gehen wird: "Wir müssen weitermachen."