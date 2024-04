Nach Portner-Suspendierung: Magdeburg reaktiviert 39-jährigen Aggefors

Der SC Magdeburg hat auf die besondere Situation nach der Suspendierung von Nikola Portner reagiert - und den 39-jährigen Torhüter Mikael Aggefors für den Saison-Endspurt gewonnen.

In Magdeburg haben sich die Ereignisse in den vergangenen Tagen überschlagen - zur absoluten Unzeit mit Blick auf die nächsten Spiele, die über drei Titel entscheiden werden. Nach dem positiven Doping-Befund von Nikola Portner, dem D-Methamphetamin nachgewiesen wurde, musste der Verein irgendwie auf die Vakanz im Tor reagieren.

Und noch vor dem mit Spannung erwarteten Final Four im DHB-Pokal am kommenden Wochenende in Köln konnte der SCM Vollzug melden. Mikael Aggefors steht ab sofort in Sachsen-Anhalt zwischen den Pfosten, er setzte seine Unterschrift unter einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Durchaus besonders an der Geschichte: Der 39-jährige Schwede hatte seine Karriere im vergangenen Sommer eigentlich bereits beendet, um Torwarttrainer bei seinem alten Verein Alingsas zu werden.

Glückliche Fügung - Wiegert atmet auf

"Für uns ist es ein glücklicher Umstand, in dieser schwierigen Phase und in so kurzer Zeit einen namhaften Keeper wie Mikael verpflichten zu können, der zudem für alle Wettbewerbe spielberechtigt ist", atmete Cheftrainer Bennet Wiegert auf: "Nach Ende des Transferfensters am 14. Februar ist dies eigentlich fast unmöglich."

Aggefors begann seine Laufbahn in der Heimat bei IFK Tumba, ehe er 2009 zum Ligakonkurrenten Alingsas HK ging. Sieben Jahre später zog er zum dänischen Spitzenklub Aalborg weiter, seine dritte und letzte Station.

Titel sammelte der 1,91 Meter große Keeper in seiner aktiven Zeit genug: 2014 gewann er mit Alingsas die schwedische Meisterschaft, es folgten 2017, 2019, 2020 und 2021 dänische Meisterschaften mit Aalborg. Der dänische Supercup 2023 war sein letzter Triumph, ehe er die Schuhe nach der Saison 2022/23 endgültig an den Nagel hängte.

Was die Integration in Magdeburg dennoch leicht machen dürfte? Für einige Mitspieler ist Aggefors kein Unbekannter: Bei Alingsas spielte er mit Felix Claar und Oscar Bergendahl, mit Magnus Saugstrup stand er bei Aalborg im Champions-League-Finale und bei der schwedischen Nationalmannschaft errang der Torhüter 2021 WM-Silber in Ägypten gemeinsam mit Bergendahl, Claar, Albin Lagergren sowie Daniel Pettersson.

Schon eine Stütze in Köln?

"Viele Mitspieler kennen ihn bereits und mit seiner enormen Erfahrung im nationalen und internationalen Handball kann er eine tolle Bereicherung für uns sein", ist Wiegert überzeugt: "Wir hoffen nun, dass wir ihn schnellstmöglich integrieren können und dass er uns schon am Wochenende helfen kann, Sergey zu unterstützen."

Im Pokal-Halbfinale am Samstag (16.10 Uhr) trifft der SCM ausgerechnet auf die Füchse Berlin, den ärgsten Konkurrenten im Kampf um die deutsche Meisterschaft.