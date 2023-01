Nach Pokal-Blamage: Nizza trennt sich von Favre

Lucien Favre (65) ist nicht mehr Trainer des OGC Nizza. Auslöser war die letzte von vielen Enttäuschungen seiner zweiten Amtszeit.

Kein Erfolg beim zweiten Mal: Lucien Favre in Nizza. AFP via Getty Images

Wie der Ligue-1-Klub am Montag mitteilte, wird Favre mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Zuvor hatten bereits die französische Nachrichtenagentur AFP sowie "L'Equipe" die Trennung vermeldet. Auch Favres Assistent Christophe Moulin muss gehen. Beim Ligaspiel gegen Montpellier am Mittwochabend soll Didier Digard, der bislang Nizzas Reservemannschaft trainierte, auf der Bank sitzen.

Letzter Auslöser für die Entlassung des langjährigen Bundesliga-Trainers (Hertha, Mönchengladbach, Dortmund) war das blamable Ausscheiden Nizzas aus dem Coupe de France durch ein 0:1 bei Drittligist Le Puy Foot 43 am Samstag. "Das ist sehr schwer zu verdauen", hatte der Schweizer im Anschluss an die Partie gesagt.

Schon 14 Trainerentlassungen in der Ligue 1

Allerdings war Favre schon zuvor stark angezählt: Nach einer erfolgreichen ersten Amtszeit von 2016 bis 2018 hatte er die Mannschaft im Sommer für den zu PSG abgewanderten Christophe Galtier ein zweites Mal übernommen, nachdem er zuvor die avisierte Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach hatte platzen lassen. Die hohen Erwartungen der englischen Besitzer in Nizza hatte Favre allerdings zu keinem Zeitpunkt erfüllen können. In der Liga steht Nizza nur auf einem enttäuschenden elften Platz und konnte keines der letzten drei Spiele gewinnen - trotz prominenter Sommerzugänge wie Kasper Schmeichel, Nicolas Pepé, Aaron Ramsey oder Ross Barkley.

Mit Favres Aus setzt sich auch die Entlassungswelle in der Ligue 1 fort: Bereits 14 der 20 Erstligisten haben nun in der laufenden Saison bereits ihren Trainer ausgetauscht. Ebenfalls am Montag erwischte es Straßburgs Julien Stephan.