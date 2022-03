Nach Pleite zum Abschluss: Wormatia Worms geht knapp vor Eintracht Trier in die Meisterrunde

Zwei Spiele standen am Mittwochabend zum Abschluss der Süd-Staffel der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar noch auf dem Programm. Primus Wormatia Worms schwächelte gegen Dudenhofen erneut. Hertha Wiesbach machte gegen Eppelborn das halbe Dutzend voll.

Wormatia Worms sucht im neuen Jahr nach seiner Form. Bereits zum dritten Mal verließen die Wormaten am Mittwochabend den Platz nicht als Sieger. Gegen den FV Dudenhofen verspielte der Traditionsverein sogar eine 2:0-Führung. Statt der angepeilten vier Punkte Vorsprung geht Worms nun mit nur einem Zähler mehr als Eintracht Trier in die Aufstiegsrunde.

Dudenhofen war zunächst das gefährlichere Team, ließ erste Chancen aber ungenutzt. Nach einer Viertelstunde wendete sich das Blatt jedoch und die Heimelf kam besser ins Spiel. Marx erzielte mit einem sehenswerten Schuss das 1:0 (21.). Worms war nun am Drücker. Darkaoui setzte einen Fallrückzieher ans Alu, wenig später zielte er aus Distanz etwas genauer - 2:0 (31.). Worms hatte nach 40 Minuten sogar den dritten Treffer auf dem Fuß, FVD-Keeper Little verhinderte aber Schlimmeres. Das rächte sich für die Gastgeber. Mit dem Pausenpfiff verkürzte Straub nach einem Laufduell ins lange Eck auf 1:2. Dennoch war die Wormatia nach dem Seitenwechsel zunächst tonangebend, ließ aber, wie auch der FVD im ersten Durchgang, einige Gelegenheiten liegen. Nach einer Stunde drehte sich das Momentum erneut und Neuer glich nach Flankenball zum 2:2 aus (61.). Ein verwandelter Handelfmeter im Anschluss an eine Ecke, den Scharfenberger sicher unterbrachte, drehte die Begegnung schließlich (71.). Worms versuchte daraufhin noch einmal Druck aufzubauen, mehr als ein Kopfball von Darkaoui knapp neben das Tor war jedoch nicht mehr drin. Die Wormatia startet mit 50 Punkten als Tabellenführer in die Aufstiegs-Play-offs. Dudenhofen rangiert mit 36 Zählern zunächst auf Rang elf.

Als Dritter geht der FC Hertha Wiesbach in die Meisterrunde. Der beste Angriff beider Staffeln setzte zum Abschluss noch einmal ein Ausrufezeichen und fertigte im Derby den FV Eppelborn vor heimischer Kulisse mit einem halben Dutzend ab. Schon im ersten Durchgang war der Sack nach Treffern von Mpassi (12., 38.) und Wiltz (15.) zu. Hinten ließ Hertha nichts anbrennen. Nach der Pause schnürte Mpassi (58.), der noch den ein oder anderen Treffer mehr hätte erzielen können, den Dreierpack. Und auch Sellentin (68.) und Piontek (81.) durften sich noch in die Statistik eintragen - Endstand 6:0. Für Eppelborn wird es in der Abstiegsrunde schwierig. Mit 21 Punkten liegt der FVE auf dem viertletzten Platz.