Nach Pleite in München: Duisburg lässt Köpfe nicht hängen

Gegen die Löwen setzte es eine deutliche Niederlage für den MSV Duisburg. Das couragierte Auftreten in der zweiten Hälfte machte dennoch Mut.

Der Tabellenführer aus München stutzte das Zebra auf Normalmaß zurück. Das 1:4 an der Grünwalder Straße machte den Unterschied zwischen einem Aufstiegskandidaten und dem MSV Duisburg deutlich. Vier Gegentore in 35 Minuten, die erste Niederlage nach fünf Spielen und das alles nach dem 1:1 am Montag, als man trotz großer Überlegenheit den Neuling aus Oldenburg nicht bezwingen konnte: Für weit vorne reicht das Können offenbar nicht.

Wir haben nie behauptet, eine Spitzenmannschaft zu sein. Ralf Heskamp

Ralf Heskamp, Geschäftsführer Sport beim MSV, ärgerte sich über die Pleite, grundsätzliche Zweifel aber löste sie nicht aus: "Wir haben nie behauptet, eine Spitzenmannschaft zu sein. Wir haben uns in der Abwehr stabilisiert, auch wenn man das bei 1860 zumindest in der ersten halben Stunde nicht gesehen hat, und wollen uns jetzt auch spielerisch weiter verbessern."

Ziegner lobt Moral seiner Mannschaft

Trotz der deutlichen Niederlage beim Klassenprimus fand Coach Torsten Ziegner lobende Worte. Nach dem 0:4 sei das Team nicht zusammengebrochen, sondern habe sich in der zweiten Halbzeit gute Chancen erspielt. Die größere Effizienz über 90 Minuten habe den Unterschied gemacht, und die Moral in der Truppe stimme. Innenverteidiger Sebastian Mai formulierte kämpferisch: "So eine Halbzeit wird uns nicht mehr passieren." Das macht deutlich: Der MSV ist vielleicht keine Spitzenmannschaft, hat aber in jedem Fall eine Mannschaft auf dem Platz. Gegenüber dem Vorjahr ist das bereits ein deutlicher Fortschritt.

Verletzungssorgen bei den Zebras nehmen zu

Das weiterhin selbstbewusste Auftreten der Duisburger wird allerdings gedämpft - die Personalsituation verschärft sich: Am Montag hatte Mittelfeld-Mann Caspar Jander eine schwere Knöchelverletzung erlitten, Marlon Frey füllte die Jander-Rolle nicht aus. Phillip König als Girth-Ersatz fehlt nach langer Pause Spielpraxis, dazu stürzte Neuzugang Benjamin Girth in München auf die Schulter und verpasst voraussichtlich das Dresden-Spiel am kommenden Sontag (13.00 Uhr, LIVE! bei kicker).

Auch gegen Dynamo, die nach zwei Siegen in Folge nur so vor Selbstbewusstsein strotzen, wird dem MSV eine gute Halbzeit voraussichtlich nicht zum Punktgewinn reichen.