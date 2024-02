Nach Pleite in Greifswald: Civa muss bei Lok Leipzig gehen

Unruhige Zeiten beim 1. FC Lokomotive Leipzig: Nach der Abberufung des Präsidiums trennt sich der Regionalligist nun auch von Almedin Civa. Der 51-Jährige war in Doppelfunktion als Cheftrainer und Sportdirektor tätig.

Es gibt ein ordentliches Stühlerücken beim 1. FC Lokomotive Leipzig. Nachdem jüngst das komplette Präsidium abberufen wurde, ist nun auch Almedin Civa Geschichte beim Regionalligisten. Die Entscheidung sei einvernehmlich getroffen worden, schreibt Lok am Montag auf seinen sozialen Kanälen. Als Grund wurde die momentane sportliche Situation angeführt: "Trotz aller Bemühungen ist es nicht gelungen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Insbesondere die Art und Weise der jüngsten Niederlage gegen den Greifswalder FC hat zu der Entscheidung geführt, Almedin Civa von seinen Aufgaben zu entbinden", heißt es in der Meldung.

Seit seinem Amtsantritt im Sommer 2020 habe Civa einen maßgeblichen Beitrag zur Entwicklung und den Erfolgen des 1. FC Lokomotive Leipzig geleistet, würdigt der Verein die Dienste des A-Lizenz-Inhabers: "Insbesondere in einer schwierigen Zeit, geprägt von den Herausforderungen der Corona-Pandemie, hat er dem Verein sportlich große Freude bereitet." Man habe unter seiner Leitung vieles erreichen können: "Gemeinsam haben wir nicht nur die schwierige Corona-Zeit gemeistert, sondern auch attraktiven Fußball mit seiner Handschrift präsentieren können." Zwei Sachsenpokalsiege in den letzten drei Jahren stehen für Civa und Lok zu Buche, und damit auch die zweimalige Teilnahme am DFB-Pokal.

Da Civa sowohl als Trainer als auch als Sportdirektor tätig war, steht Lok nun ein größerer Umbruch ins Haus: Das Mannschaftstraining wird vorerst von Co-Trainer Robin Hintz und Torwarttrainer Tomislav Piplica übernommen.