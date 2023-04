Nach Play-in-Aus: Raptors trennen sich von Head Coach Nurse

Die Toronto Raptors haben sich von Head Coach Nick Nurse getrennt. Der 55-Jährige führte die Kanadier zum ersten Titel der Franchise-Geschichte.

Die Toronto Raptors haben sich von Head Coach Nick Nurse getrennt, wie Adrian Wojnarowski von ESPN am Freitag verkündete. Nach 41 Siegen und 41 Niederlagen scheiterte er mit seiner Mannschaft zuletzt im Play-in-Tournament an den Chicago Bulls.

Der 55-Jährige hat zwar noch ein Jahr Vertrag bei den Kanadiern, doch nach Gesprächen mit Präsident Masai Ujiri habe man sich darauf geeinigt, dass die Trennung "unvermeidbar" sei, wie der NBA-Insider weiter ausführte.

Seit 2013 war Nurse bei den Raptors aktiv gewesen, arbeitete lange Zeit als Assistent Coach im Team von Dwane Casey. Im Jahr 2018 entschied sich die Franchise nach dem erneuten Scheitern in den Conference Semifinals (0:4 gegen die Cleveland Cavaliers) Casey, der das Team zu 57 Siegen in der Regular Season geführt hatte und zum Coach of the Year gewählt worden war, zu feuern. Nurse rückte auf und übernahm die Rolle des Head Coaches.

Nurse führte die Raptors zum ersten Titel

Gleich in seinem ersten Jahr führte er Toronto, das sich vor der Saison mit Superstar Kawhi Leonard verstärkt hatte, zum ersten Titel der Franchise-Geschichte. Ein Jahr darauf verließ Leonard die Raptors zwar, Nurse feierte mit dem Team aber dennoch 53 Siege und sicherte sich damit den Coach of the Year Award. An den großen Wurf von 2019 kamen die Raptors allerdings bei Weitem nicht mehr heran.

Nach insgesamt zehn Jahren ist die Zeit von Nurse in Toronto nun also vorbei. Der Mann, der auch als Head Coach für die kanadische Nationalmannschaft tätig ist, könnte jedoch schon bald wieder an der NBA-Seitenlinie stehen. Wie Wojnarowski erklärt, sei Nurse bei den Houston Rockets auf der Wunschliste. Die Texaner sind nach dem Abgang von Stephen Silas auf der Suche nach einem neuen Trainer.

Auch für den Posten bei den Raptors wird von ESPN gleich ein neuer Name ins Spiel gebracht. Demnach sei Ime Udoka ein Kandidat für die Nurse-Nachfolge. Der 45-Jährige coachte zuletzt die Boston Celtics, wurde dort allerdings vor der Saison für einen "Verstoß gegen interne Regeln" suspendiert. Laut Medienberichten habe der Coach eine "unangemessene intime Beziehung" zu einer Angestellten gehabt.