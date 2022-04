Nach Platzwunde mit Stirnband: Jokic führt Nuggets in die Play-offs

Eine starke Leistung von Daniel Theis hat den Boston Celtics nicht zum Sieg verholfen. Nikola Jokic zeigte sich nach Platzwunde wieder in Galaform - mit Stirnschmuck. Die NBA am Freitagmorgen.

MVP Jokic führte die Nuggets in der Nacht zum Donnerstag zum 122:109 über die Memphis Grizzlies und schrieb dabei Geschichte. Nicht, weil er nach einer frühen Platzwunde mit einem schützenden roten Stirnband agierte. Auch nicht, weil er mit 35 Punkten und 16 Rebounds mal wieder der entscheidende Mann auf dem Court war. Nein, der serbische Star-Center ist fortan der einzige Profi in der Geschichte der NBA, der innerhalb einer Saison mit mindestens 2000 Punkten, 1000 Rebounds und 500 Vorlagen abschnitt. Zum Lohn gab es für Denver den letzten verbliebenen direkten Play-off-Platz "on top".

Bleiben wir in der Conference. Die Minnesota Timberwolves gewannen auch dank der starken 49 Punkte von Anthony Edwards ebenfalls, das 127:121 gegen die San Antonio Spurs um den starken Wiener Jakob Pöltl (15 Punkte, 17 Rebounds) half aber nichts mehr. Die T-Wolves müssen als Siebter in die Play-in-Runde, können dort mit einem Sieg in die Play-offs einziehen - und würden dann auf die Grizzlies treffen, die in der Nacht zum Freitag abermals ohne den verletzten Jungstar Ja Morant spielten.

Theis am Ende im Pech

Ein Schwenk in den Osten der Liga: Dort trumpfte Daniel Theis für die Celtics lange Zeit groß auf und sammelte 22 Zähler. Unter dem Strich stand jedoch ein 121:127 gegen die Milwaukee Bucks und der Verlust von Rang zwei der Eastern Conference an den amtierenden Champion. Theis verfehlte in den Schlusssekunden einen wichtigen Versuch direkt unter dem Korb.

Weil die Philadelphia 76ers 114:119 gegen die Toronto Raptors verloren, rutschten die Celtics im Rangeln um die besten Plätze für die Play-offs aber zumindest nicht noch weiter zurück. Die Miami Heat haben Rang eins im Osten durch die Ergebnisse vom Donnerstag sicher. Der Rekordmeister aus Boston hat noch eine weitere Partie in der Hauptrunde, die Bucks und die 76ers noch jeweils zwei.

17 Punkte von Moritz Wagner

In Abwesenheit seines am Knöchel verletzten Bruders Franz konnte indes Moritz Wagner im Trikot der Orlando Magic mit 17 Punkten überzeugen. Für einen Sieg reichte es für das Kellerkind allerdings nicht, der Tabellenletzte im Osten unterlag bei den Charlotte Hornets klar 101:128.