Nach Platzwunde: Hegering fühlt sich wieder fit - und warnt vor Beerensteyn

Gegen Frankreich im Nations-League-Halbfinale musste Marina Hegering zur Halbzeit raus. Nun gibt sie Entwarnung, lobt eine Mitspielerin überschwänglich und weiß, auf welche Niederländerin sie sehr aufpassen muss.

Ihre Platzwunde im Mund unterhalb der Lippe musste mit zwei Stichen genäht werden. Doch das hält Marina Hegering nicht davon ab, am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Heerenveen aufzulaufen. Gegen die Niederlande geht es im Spiel um Platz drei der Nations League dann um das letzte europäische Olympia-Ticket.

"Mir geht's so weit gut. Ich hatte ein bisschen Kreislaufprobleme, von daher war es wahrscheinlich nicht clever weiterzuspielen", sagte Hegering am Sonntag. "Aber der Tag gestern hat sehr gutgetan, ich habe mich heute auf dem Platz auch wieder wohlgefühlt."

Kurz nach ihrer Verletzung war das 0:1 gegen Frankreich gefallen (Endstand 1:2), doch das eine habe mit dem anderen nichts zu tun gehabt. "Auf dem Platz ging es mir noch sehr gut", betonte die 33-Jährige, deswegen habe sie sich auch nicht auswechseln lassen. Erst in der Halbzeit habe sich das geändert.

Nüsken bittet um Geduld für die neue Doppel-Sechs

Für sie rückte Lena Oberdorf aus dem Mittelfeld nach hinten in die Viererkette. Bleibt die Frage, wen Hrubesch nun von Beginn an wo aufstellen wird. "Lena ist eine Spielerin, die im zentralen Bereich alles spielen kann", sagte Hegering und übertrieb dann etwas mit ihrem Lob: "Die kann man vorne in die Spitze stellen, auf der Zehn, der Acht, der Sechs und in der Innenverteidigung."

Ihre Wolfsburger Kollegin bringe "ein herausragendes Talent und alle Fähigkeiten mit, um sämtliche Positionen zu spielen". Oberdorfs Nebenfrau der ersten Hälfte im zentralen Mittelfeld war Sjoeke Nüsken.

Die Chelsea-Spielerin bat um etwas Geduld, damit sich die neue Doppelsechs mit ihr und Oberdorf einspielen könne, - und war recht zufrieden: "Wir standen kompakt, haben das Zentrum defensiv zugemacht - wie es die Vorgabe war." In der ersten Halbzeit sei es schwierig gewesen, offensive Akzente zu setzen: "Der Weg nach vorne war relativ weit." Nach Wiederanpfiff habe man weiter vorgeschoben, sodass es besser geklappt habe.

Zentrales Mittelfeld der Niederlande "sehr stark besetzt"

Die Enttäuschung nach Abpfiff sei "riesengroß" gewesen, sagte die Chelsea-Spielerin: "weil das Team auf dem Platz das Gefühl hatte, dass viel mehr drin war." Mit dem Druck des nun anstehenden Endspiels gehe jede Spielerin anders um, so Nüsken weiter, die einen Platz in der Startaufstellung sicher haben sollte. Durch die zweite Halbzeit des Frankreich-Spiels könne man "einen gewissen Schwung" mit in die Partie gegen die Niederlande nehmen.

Die Oranje Leeuwinnen verloren parallel 0:3 gegen Spanien, haben sich aber dennoch viel Respekt bei den DFB-Spielerinnen aufgebaut. "Die Niederlande sind gerade im Zentrum sehr stark besetzt und sehr eingespielt", sagte Hegering und spielte aufs stabile Dreiermittelfeld aus Danielle van de Donk, Sherida Spitse und Jackie Groenen an. Sie hob im Angriff die "unfassbar schnelle" Ex-Münchnerin Lineth Beerensteyn heraus.

Dass im Falle einer abermaligen Niederlage und dem Verpassen von Olympia die Zeit von Horst Hrubesch an der Seitenlinie der Nationalmannschaft enden würde, ist dem Team bewusst. "Er hat auch gesagt, dass er das erste Mal mit uns Mädels verloren hat", berichtete Hegering: "Das war uns nicht so ganz klar."