Nach Platzverweis: Mourinho muss gegen AC Mailand zusehen

Nach seiner Entgleisung beim Spiel gegen Atalanta Bergamo steht das Strafmaß für José Mourinho fest. Die Roma muss ein Spiel auf "The Special One" verzichten.

Nach seinem Platzverweis beim 1:1 im Heimspiel gegen Atalanta Bergamo ist José Mourinho für ein Spiel gesperrt worden. So wird der Portugiese seine Roma beim anstehenden Ligaspiel bei der AC Mailand (Sonntag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker.de) nicht betreuen dürfen. Zusätzlich muss sein Verein 2000 Euro Strafe zahlen.

Nach einem vermeintlichen Foul an seinem Stürmer Romelu Lukaku, das nicht geahndet wurde, war der 60-Jährige auf das Spielfeld gelaufen und in den Rasen gesprungen. Schon in der ersten Halbzeit hatte "The Special One" nach lautstarken Beschwerden Gelb gesehen.

Das Spiel bei Milan wird unterdessen nicht das erste Serie-A-Spiel in dieser Saison sein, das Mourinho verpasst. So hatte er bereits die ersten beiden Ligaspiele wegen Schiedsrichterbeleidigung gesperrt gefehlt, nachdem er im Spiel gegen Monza in der Vorsaison Schiedsrichter Daniele Chiffi als "den schlechtesten Referee" bezeichnete, den er in seiner bisherigen Laufbahn je gesehen habe. Auch im Europapokal war er zu Saisonbeginn für vier Spiele gesperrt worden.