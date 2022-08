Nach Platzverweis: Lauterns Zuck durch den DFB gesperrt

Für seine Notbremse bei der Niederlage gegen den SC Paderborn wurde Kaiserslauterns Hendrick Zuck nun vom DFB-Sportgericht bestraft.

Der 1. FC Kaiserslautern muss vorerst auf Hendrick Zuck verzichten. Wie das DFB-Sportgericht am Montag mitteilte, bekommt der 32-Jährige für seine Notbremse im Spiel gegen den SC Paderborn eine Zwei-Spiele-Sperre.

Im Spiel gegen den SCP verlor Kaiserslauterns Linksverteidiger nach einem Steilpass von Marvin Pieringer das Laufduell mit Sirlod Conteh und zog ihn leicht am Trikot. Zunächst entschied Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck (kicker-Note 5) auf Elfmeter und gab daher "nur" die Gelbe Karte. Doch nach Ansehen der Videobilder revidierte er seine Entscheidung, weil Zuck das Foulspiel vor der Strafraumkante begannen hatte. Die Folge: Freistoß für den SCP und Platzverweis für den 110-fachen Zweitligaspieler - wie es den Regeln entspricht.

Obwohl die Pfälzer trotz der langen Unterzahl gut dagegenhielten, mussten sie am Ende die erste Saisonniederlage hinnehmen. Weiter geht es ohne Zuck mit den Partien in Fürth (So, 13.30 Uhr) und zuhause gegen Magdeburg (28. August, 13.30 Uhr) .