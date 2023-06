Nach Platzverweis in Stuttgart: Suhonen fehlt dem HSV nicht nur am Montag

Anssi Suhonen fehlt dem HSV nach seiner Roten Karte im Spiel gegen den VfB Stuttgart auch über das Rückspiel der Bundesliga-Relegation hinaus. Am Freitag gab das DFB-Sportgericht die Strafe bekannt.

Nicht einmal zehn Minuten war Anssi Suhonen am Donnerstagabend auf dem Platz, ehe er in der 69. Minute nach einem groben Foulspiel gegen Josha Vagnoman vom Platz gestellt wurde. Dabei kam der finnische Nationalspieler nach einer Stunde für Geburtstagskind Ludovit Reis in die Partie, der gelbvorbelastet war und deswegen von Trainer Tim Walter ausgewechselt wurde.

Suhonen auch in der neuen Saison gesperrt

Am Freitag verlautete das DFB-Sportgericht nun die Strafe für den 22-Jährigen: Suhonen steht dem Hamburger SV demnach für zwei Spiele nicht zur Verfügung und fehlt somit nicht nur im Rückspiel der Relegation am Montag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Stuttgart, sondern auch am ersten Spieltag der neuen Saison.

Der ehemalige Bundesliga-Dino hat im Rennen um das letzte Bundesliga-Ticket für die Spielzeit 2023/24 nur noch sehr geringe Chancen, dürfte das 0:3 aus dem Hinspiel unter normalen Umständen doch eine zu schwere Hypothek sein. Ganz zu schweigen vom großen Klassenunterschied, der sich am Donnerstag schon nach wenigen Minuten abzeichnete und im klaren Endergebnis widerspiegelte.