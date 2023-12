Nach Platzverweis in Duisburg: Ein Spiel Sperre für Yilmaz

Berkay Yilmaz wird dem SC Freiburg II nach seiner Roten Karte gegen den MSV Duisburg für eine Partie fehlen.

Das gab das Sportgericht des DFB bekannt. Yilmaz und der SCF haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Wirkungslose Notbremse: Knoll verwandelt den Freistoß

Yilmaz war bei der 2:4-Niederlage seines Teams gegen die Zebras in der 32. Minute eingewechselt worden, nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit war der Arbeitstag für den Verteidiger bereits wieder beendet: In der 68. Minute zeigte Schiedsrichter Lukas Benes glatt Rot, weil Yilmaz MSV-Angreifer Robin Müller per Notbremse gestoppt hatte - den fälligen Freistoß verwandelte Marvin Knoll direkt.

Zum Jahresauftakt am 21. Januar gegen die U 23 des BVB wird Yilmaz somit nicht mitwirken können. Am 22. Spieltag steht er Trainer Thomas Stamm dann in Unterhaching wieder zur Verfügung.