Nach Platzverweis gegen Saarbrücken: Michel fehlt BVB II drei Spiele

Das Sportgericht des DFB hat Dortmunds Falko Michel für sein Foul an Julian Günther-Schmidt für drei Spiele gesperrt. Das wurde am Montag bekannt.

Referee Timon Schulz zeigte Falko Michel (#10) am Freitag die Rote Karte. IMAGO/Jan Huebner

Falko Michel hatte am Freitagabend einen kurzen Arbeitstag. Im Drittligaspiel zwischen Dortmund II und Saarbrücken zeigte ihm Schiedsrichter Timon Schulz bereits in der achten Minute die Rote Karte: Nach einem abgewehrten Einwurf war der Mittelfeldspieler kurz vor dem eigenen Sechzehner zum zweiten Ball gegangen und hatte dabei mit hohem Bein Gegenspieler Julian Günther-Schmidt unabsichtlich mit den Stollen am Kopf sowie im Schulter- und Halsbereich getroffen.

Für das "rohe Spiel" belegte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes den 23-Jährigen mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen. Damit verpasst Michel das Gastspiel bei Viktoria Köln sowie die beiden darauffolgenden Heimspiele gegen Münster - Nachholspiel - und Verl.

Günther-Schmidt verletzte sich beim Foulspiel wohl nicht schwerer. Nach siebenminütiger Behandlung spielte der Schienenspieler mit einem Kopfverband weiter. Aus der langen Überzahl schlugen die Saarländer zum Auftakt des 24. Spieltags allerdings kein Kapital: Das Duell endete nach einem späten Treffer von Manuel Zeitz mit 1:1.