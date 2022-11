Nach Platzverweis gegen Bielefeld: DFB verkündet Huth-Sperre

Der SC Paderborn wird am Wochenende auf Jannik Huth verzichten müssen. Der Torhüter ist nach seinem Platzverweis gegen Bielefeld für ein Spiel gesperrt worden.

Dies teilte das DFB-Sportgericht am Freitag mit. Damit fehlt Jannik Huth dem SC Paderborn am Sonntag beim Gastspiel in Nürnberg (13.30, LIVE! bei kicker). Grund für die Sperre sei laut Mitteilung des DFB das "unsportliche Verhalten" des Schlussmanns gewesen. Beim 0:2 gegen die Arminia hatte Huth in der Anfangsphase einen langen Ball vor seinem Sechzehner in die Hände genommen und war anschließend von Referee Dr. Martin Thomsen wegen der Verhinderung einer klaren Torchance mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden.

Ersatzmann des Stammtorhüters, der in der laufenden Saison bisher 14 Zweitligaspiele absolvierte und dabei sechsmal die Null hielt, dürfte Leopold Zingerle sein. Der 28-jährige Münchner hatte Huth bereits während dessen Verletzungspause vertreten und verfügt über die Erfahrung von 28 Bundesliga- und 70 Zweitligapartien.