Nach Platzverweis beim Profidebüt: Zwei Spiele Sperre für Mizuta

Arminia Bielefeld muss in den kommenden Wochen auf Kaito Mizuta verzichten. Der DFB hat den Mittelfeldmann für zwei Spiele gesperrt.

In der 67. Minute des Bielefelder Auswärtsspiels in Dresden traf Arminia-Neuzugang Mizuta Stefan Kutschke etwas unglücklich an der Achillessehne und flog in Folge mit glatt Rot vom Platz. Jetzt hat der DFB die Sperre für den 23-Jährigen bekanntgegeben. Der Japaner wird den Bielefeldern in den kommenden zwei Meisterschaftsspielen in der 3. Liga fehlen. Damit verpasst er das Heimspiel gegen Aufsteiger Preußen Münster (19. August, 14 Uhr) und die Auswärtspartie in Ulm (22. August, 19 Uhr).

Sowohl bei der Aufgabe im Landespokal am Dienstagabend bei der SG FA Herringhausen/Eickum (18.30 Uhr) als auch in der 1. Runde des DFB-Pokals, am Samstagabend (18 Uhr, alle LIVE! bei kicker) gastiert der VfL Bochum in der Schüco-Arena, ist der Neuzugang dennoch spielberechtigt.

Mizuta wechselte zum 1. Juli vom FSV Mainz II zur Arminia. Bei der 1:3-Niederlage zum Auftakt in Dresden, gleichzeitig das Profidebüt des Japaners, erhielt Mizuta die kicker-Note 5.