Nach Platzverweis: Aue zwei Spiele ohne Thiel

Erzgebirge Aue muss vorerst auf Maximilian Thiel verzichten. Der Mittelfeldspieler, der in der Partie gegen Meppen von Platz geflogen war, wurde vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt.

Am zehnten Spieltag klappte es endlich mit dem ersten Sieg für Erzgebirge Aue, gegen Meppen stand am Ende ein ungefährdetes 3:0 auf der Anzeigetafel. Einziger Wermutstropfen: Nach knapp einer Stunde wurde Mittelfeldspieler Maximilian Thiel für ein Foul an Gegenspieler Hemlein vom Platz gestellt.

Das DFB-Sportgericht hat nun das Strafmaß bekanntgegeben. Thiel wird dem Zweitliga-Absteiger für zwei Drittliga-Spiele fehlen und verpasst damit die Partie gegen Oldenburg (Samstag, 14 Uhr) und Halle (14. Oktober, 19 Uhr). Erst am 13. Spieltag beim SC Verl (23. Oktober, 14 Uhr) kann Thiel wieder mitwirken. Sein Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt.