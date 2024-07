Nach Platz 9 bei U20-WM: "Wir sind besser als es das Abschlussranking aussagt"

Die deutschen U20-Juniorinnen haben die Weltmeisterschaft im nordmazedonischen Skopje auf dem neunten Platz beendet. Nun zieht U20-Bundestrainer Christopher Nordmeyer ein Fazit.

Mit dem neunten Platz waren die deutschen Juniorinnen die beste Mannschaft unter denen, die das Viertelfinale verpasst hatten. Nach sieben Spielen stehen der Auswahl fünf Siege und zwei Niederlagen zu Buche. Drei Leistungsträgerinnen fehlten bei dem Turnier. Während sich Linkshänderin Viola Leuchter mit der A-Nationalmannschaft auf die Olympischen Spiele vorbereitet, verpassten die beiden Torhüterinnen Norah Kothen und Nele Vogel das Turnier nach Kopftreffern in der Vorbereitung verletzungsbedingt.

Herr Nordmeyer, Ihre Mannschaft hat die WM auf Platz neun abgeschlossen. Wie bewerten Sie dieses Abschneiden?

Christopher Nordmeyer: Position neun spiegelt nicht das wider, was die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft geleistet hat. Mit der gezeigten Leistung gehören wir eigentlich weiter nach oben. Das haben uns der ungarische Trainer und andere Top-Nationen bestätigt.

Wir haben zwei Niederlagen kassiert: knapp gegen Frankreich und Schweden. Frankreich wurde am Ende Weltmeister, und gegen Schweden war mehr drin. In diesem Spiel hatten wir leider große Abschlussprobleme. So etwas kann leider immer einmal passieren. Wir sind besser als es das Abschlussranking aussagt.

Was zeichnete diese Mannschaft aus?

Zunächst gilt festzuhalten, dass die Mädels im Vergleich zu den vergangenen Turnieren einen weiteren großen Schritt in ihren Leistungen gemacht haben. Dazu zählt die Abwehrarbeit genauso wie die Angriffsqualität. Diese Entwicklung freut uns natürlich sehr. Es stand eine verschworene Einheit auf der Platte, die super miteinander auskam.

Und auch die Moral zeichnete das Team aus. Die Aufholjagd gegen Schweden bleibt - auch wenn wir das Spiel leider nicht mehr gewinnen konnten - genauso in Erinnerung wir die großartige Energieleistung im Spiel um Platz neun gegen Norwegen. Im letzten Spiel eines Turniers noch einmal so aufzutrumpfen, ist bemerkenswert.

Wie schwer fällt es jetzt, Abschied von einem Teil dieser Einheit zu nehmen?

Wir haben die WM mit einem lachenden und einem weinenden Auge beendet. Wir freuten uns über unsere guten Leistungen, aber waren auch wehmütig, dass die tolle gemeinsame Zeit endete. Es war trauriger, aber zugleich auch schöner Abschied.