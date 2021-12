Nach Pilotphase: DFL verpflichtet Vereine zur Nachhaltigkeit

Die Bundesligisten und Zweitligisten werden künftig im Lizenzierungsverfahren verbindliche Nachhaltigkeitskriterien nachweisen müssen, wie auf der Mitgliederversammlung der 36 Profiklubs am Dienstag beschlossen wurde.

Anfang Dezember hatte der kicker schon davon berichtet, dass bei der Mitgliederversammlung der DFL die Grundlagen für ein solches Vorhaben geschaffen werden sollen. Dies ist nun geschehen.

"Zunächst ist eine Pilotphase in der kommenden Saison 2022/23 vorgesehen, in der die Klubs eine erste Einordnung in Bezug auf die verpflichtenden Kriterien erhalten", teilte die DFL mit, denn "ein solch weitreichender Prozess mit Einfluss auf viele Aspekte des Kerngeschäfts kann nicht von heute auf morgen abgeschlossen werden".

Die DFL will die konkreten Kriterien "basierend auf den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit" in nächster Zeit "gemeinsam mit den Klubs" entwickeln und finalisieren.

Richtig ernst wird es dann für die Vereine beim Lizenzverfahren für die Spielzeit 2023/24. "Dann werden auch entsprechende Auflagen und Sanktionen bei Nicht-Erfüllung von Mindestkriterien oder einem entsprechenden Anteil der erweiterten Kriterien möglich sein", ließ die DFL wissen.

