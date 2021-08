Nach pikantem Abschied in Lübeck: Havelse holt Riedel

Drittliga-Schlusslicht TSV Havelse hat sich vor dem 3. Spieltag noch einmal verstärkt. Für die Abwehr kommt Florian Riedel, der 31-Jährige war zuletzt vereinslos.

Nach dem punkt- und torlosen Start in die 3. Liga hat sich Aufsteiger TSV Havelse mit dem erfahrenen Florian Riedel verstärkt. Der flexibel einsatzbare Verteidiger kam in seiner Karriere bislang in 13 Zweitliga-, 42 Drittliga- und 133 Regionalliga-Partien zum Einsatz. Zuletzt war er vereinslos, zuvor spielte er in Lübeck. Beim VfB war Riedel zunächst gesetzt, wurde Ende Februar allerdings bis zum Ende der Saison suspendiert. Ihm wurden damals Handgreiflichkeiten gegen Trainer Rolf Landerl sowie ein "vereinsschädigendes" TV-Interview vorgeworfen.

In Havelse will Riedel nun neu durchstarten. "Ich freue mich auf die spannenden Herausforderungen, die mit dem TSV Havelse in der 3. Liga auf mich warten", wird Riedel in einer Mitteilung seines neuen Vereins zitiert. Und weiter: "Die Jungs haben mich super aufgenommen, und ich bin mir sicher, dass wir die gesteckten Ziele erreichen können. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten."

Cheftrainer Rüdiger Ziehl ist sich sicher: "Florian Riedel wird unsere Mannschaft verstärken und kann durch seine Erfahrung ein wichtiger Bestandteil beim TSV Havelse werden!" Weiterhelfen soll er dem Schlusslicht bereits am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen den formstarken 1. FC Magdeburg. Wenn wohl auch noch nicht über die vollen 90 Minuten.