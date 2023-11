Nach perfektem Transfersommer: Bayer verlängert mit Rolfes

Seit Juli 2022 fungiert Simon Rolfes als Geschäftsführer bei Bayer 04. Jetzt hat der Klub den Vertrag mit dem 41-Jährigen bis 2028 verlängert. Auch als Anerkennung für dessen herausragenden Job im zurückliegenden Transfersommer.

Bayer 04 erlebt bislang eine Saison, die es für den Werksklub in dieser Form noch nicht gegeben hat: Der Tabellenführer dominiert die Liga mit einer herausragenden Punktausbeute von 34 Punkten nach zwölf Spieltagen - und mit einer Mannschaft, die Xabi Alonso zu einer Einheit geformt hat, die in allen Belangen begeistert.

Die Basis für diesen Erfolg hat aber Simon Rolfes gelegt: mit der Verpflichtung von Xabi Alonso im Oktober 2022, mit dessen Vertragsverlängerung bis 2026 im vergangenen Sommer - und natürlich mit einer zurückliegenden Transferperiode, in der Rolfes eine nahezu perfekte Bilanz hinlegte.

Mit Granit Xhaka, Alejandro Grimaldo, Jonas Hofmann und Victor Boniface landete der Manager bei seinen vier Schlüsseltransfers absolute Volltreffer und schaffte damit die Voraussetzungen für seinen Trainer, aus dem zuvor schon ambitionierten Kader ein echtes Spitzenteam zu formen.

Jetzt wird auch Rolfes für diese Leistungen belohnt. Der Klub verlängert den Vertrag mit dem Manager, der bislang bis 2026 an Bayer 04 gebunden war, um zwei Jahre bis 2028. Dass dies für den früheren Nationalspieler, der im Juli 2022 vom Sportdirektor zum Geschäftsführer und damit zum Nachfolger von Rudi Völler aufgestiegen war, auch mit einer entsprechenden Gehaltserhöhung verbunden ist, versteht sich von selbst.

Dieser Schritt kommt nicht überraschend, nachdem Rolfes zuletzt erklärt hatte, dass er Werner Wenning versichert habe, Bayer nicht zu verlassen. Jetzt lobt der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses: "Simon Rolfes hat es in besonderer Art und Weise verstanden, seine Erfahrung und Qualitäten als Spieler mit den Anforderungen an das Management im modernen Profifußball zu verbinden. Ihn zeichnen eine hohe Fach-Expertise und ein ausgezeichnetes Auge für Talente im globalen Markt, aber auch enormer Fleiß und die unverkennbare Bayer-04-DNA aus."

Bayer 04 besitzt sehr vieles von dem, was ein anspruchsvoller, moderner und erfolgshungriger Klub bieten muss. Simon Rolfes

Rolfes, der nach seiner aktiven Zeit zum Ehrenspielführer des Klubs ernannt wurde, zeigt sich demütig, kündigt aber auch weiteren Tatendrang an. "Ich habe hier viel gelernt und bin froh darüber, dass ich dazu beitragen kann, den Klub zusammen mit vielen professionellen und engagierten Mitstreitern weiterzuentwickeln. Wir haben in den letzten Jahren schon einiges erreicht und nicht nur auf dem Rasen enorm an Qualität hinzugewonnen", ließ der Geschäftsführer verlauten.

Mit dem Klub strebt er weitere Schritte nach vorne an. Die Voraussetzungen dafür sieht er auf breiter Basis gegeben. "Bayer 04 besitzt sehr vieles von dem, was ein anspruchsvoller, moderner und erfolgshungriger Klub bieten muss. Es macht mir sehr viel Spaß, in einer solch professionellen Umgebung zu arbeiten. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir diesen spannenden Weg gemeinsam weitergehen werden." Stand jetzt mindestens bis 2028.