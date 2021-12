Nach Pannenjahr 2021: Hopp an "wegweisendem Punkt"

Max Hopp hat einst das Ziel Weltmeistertitel ausgegeben. Nun darf er bei den Darts-Titelkämpfen von London nicht mitmachen, weil er die Qualifikation verpasst hat. Von enttäuschten Erwartungen und der Last eines Nachnamens.

Max Hopp muss mal wieder von vorne anfangen. Als er mit 16 - damals als Jugendlicher - erstmals im Alexandra Palace auftrat, sahen viele schon den ersten deutschen Darts-Weltmeister am Horizont. Hype und Hoffnung konzentrierten sich auf eine Person, häufig befeuert vom selbstbewussten Hopp. Knapp zehn Jahre später wird das inzwischen auf 96 Teilnehmer aufgestockte WM-Turnier in London ohne den "Maximiser" stattfinden. Und der 25 Jahre alte Hesse sagt: "Ich würde sagen, das ist die schlechteste Saison meiner Karriere. Sowohl von den Resultaten als auch von der Spielweise her."

In diesen Tagen kommt Hopps Buch "Von 0 auf 180 - Eine Darts-Karriere in Deutschland" raus. Entstanden ist es in der spielfreien Corona-Zeit, veröffentlicht wird es nun zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt, denn der Aufstieg ist abrupt gebremst worden. "Der nächste Schritt ist nicht gekommen. Er ist jetzt da, wo er 2017 schon mal war. Zurück auf null", sagt Darts-Experte Elmar Paulke über Hopp, der als Jugendlicher nicht nur die große Hoffnung war, sondern auch jahrelang die deutsche Nummer eins.

Das ist jetzt nicht mehr so, Gabriel Clemens ist vorbeigezogen. Und Hopp kämpft noch immer mit einer extremen Erwartungshaltung, die er wieder und wieder auch selbst mit angestachelt hat. "Natürlich kann ich offen und ehrlich sagen: Als ich in der Position eins in Deutschland war, habe ich natürlich viel zum Hype beigetragen", sagt Hopp in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe schon mal Sprüche rausgeklopft, weil es natürlich auch einen Vorteil neben dem Darts haben kann, wenn du eine gewisse Plattform hast."

Der Hopp-Hype ist vorbei

Der Hype, zumindest der Hopp-Hype, ist ein Stück weit vorbei. Der Hesse ist die Nummer 47 der Weltrangliste, die Nummer 84 der Pro-Tour-Weltrangliste und in Deutschland nur noch einer von vielen - im Falle der WM sogar keiner von vieren (Clemens, Martin Schindler, Fabian Schmutzler, Florian Hempel), die beim wichtigsten und bestdotierten Event des Jahres mitspielen. Entsprechend hat sich das öffentliche Interesse gewandelt. Der Fokus einer vor allem in der Weihnachtszeit weiter wachsenden Darts-Nation konzentriert sich nun nicht mehr auf einen jungen Mann, sondern auf viele.

Paulke sieht Hopp an "einem schwierigen und wegweisenden Punkt" in dessen Karriere, er übt auch Kritik an der Herangehensweise. "Der Fokus liegt in meinen Augen zu wenig auf dem 'Ich bin Sportler und darauf kommt es an'. Max hat zu viele andere Baustellen", sagte der Kommentator. Abgesehen von einem Turniersieg in Saarbrücken und dem Halbfinaleinzug bei der Heim-EM in Dortmund sind die ersehnten großen Erfolge bislang ausgeblieben.

Anfeindungen und Drohung für Hopp

Läuft es schlecht, steckt Hopp entsprechend ein. "Es ist schade, was ich da manchmal lesen muss. Die Fanpost holt mein Vater und dann wird da gefiltert. Was man da für Anfeindungen und Drohungen kriegt, das ist jenseits von Gut und Böse", sagte der Darts-Profi. Auch in den Sozialen Medien wird er beleidigt, Verwandte von ihm werden nach Hopps Aussagen in der Schule gemobbt. "Dass es gegen den Namen Hopp in Deutschland einen Hass gibt, kennen wir ja vom Fußball. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich das überträgt", schilderte er. "Ich finde es schade, dass der Name so ein Feindbild erzeugt, zumal ich mit Dietmar Hopp in absolut keinem Verhältnis stehe."

Wie kann der Weg nach dem Pannenjahr 2021 wieder nach oben führen? "Ich weiß, was ich kann. Um es mit Autos zu vergleichen: Ich weiß, dass ich PS habe - ich kriege sie nur nicht auf die Straße", sagte Hopp, dessen selbstbewusstes und selbstsicheres Auftreten in besseren Phasen als Stärke galt.

Läuft es bei der WM besonders günstig für mehrere seiner Rivalen, droht Hopp gar der Verlust der sogenannten Tourcard, die zur Teilnahme an vielen Weltranglistenturnieren berechtigt. Das wäre definitiv ein Tiefpunkt. Hopp selbst will sich keinen Stress machen. "25 ist im Darts noch kein Alter. Theoretisch habe ich noch viele, viele Jahre."