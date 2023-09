Nach OP bei Weiper: Holt Mainz vereinslosen Stürmer El Ghazi?

Der sieglose Tabellenletzte 1. FSV Mainz 05 reagiert offenbar personell auf den Fehlstart, während Top-Talent Nelson Weiper ausfällt. Ansonsten bleibt gerade Trainer Bo Svensson aber ruhig und verweist auf einen Grund für die Misere.

Nelson Weiper, eines der beiden Top-Talente in der Offensive, fehlt dem 1. FSV Mainz 05 vorerst. Der 18-Jährige unterzog sich wegen anhaltender Beschwerden, die ihn seit dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt plagten, einer Arthroskopie im Knie. Weiper soll sofort mit der Reha beginnen, um die Ausfallzeit zu minimieren.

"Wie lange er ausfällt, kann ich nicht genau sagen. Dafür bin ich nicht der Experte", sagte 05-Trainer Bo Svensson am Donnerstag und wollte keine Diagnose offenlegen. "Wenn in der Pressemeldung nicht genau drinsteht, was es ist, dann sollte ich vielleicht nicht großartig etwas dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf", sagte er. "Es ist kein Kreuzband. Aber es ist natürlich auch keine kleine Geschichte."

Dagegen kehrt das andere Top-Talent, Brajan Gruda, nach grippalem Infekt voraussichtlich in den Kader fürs Auswärtsspiel beim FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zurück. Und nicht nur er: Auch Karim Onisiwo hat ausreichend trainiert, um mitzufahren. Trotzdem beschäftigen sich die Verantwortlichen der Rheinhessen mit einer Nachverpflichtung, zumal kein anderer Klub weniger als die drei Saisontore der Mainzer erzielt hat.

Der Name sagt mir schon was. Bo Svensson über Anwar El Ghazi

"Es ist natürlich schwer in dieser Zeit jemanden zu finden. Den allergrößten Markt gibt es nicht", sagte Svensson. Auf den Namen Anwar El Ghazi angesprochen, ließ er alles andere als ein Dementi folgen: "Der Name sagt mir schon was. Er ist einer von den Spielern, die im Moment ohne Vertrag dastehen. Davon gibt es nicht so viele, die interessant sind. Ich kenne die alle", sagte der Däne, ohne eine Miene zu verziehen. "Damit beschäftigen wir uns. Wir müssen gucken, was da möglich ist."

Zuvor hatte "Sky" über eine bevorstehende Verpflichtung von El Ghazi berichtet. Der 28 Jahre alte Angreifer hatte seinen Vertrag bei der PSV Eindhoven Ende August aufgelöst, blickt auch auf 73 Premier-League-Spiele (15 Tore) und zwei Länderspiele für die Niederlande zurück.

Auch Hanche-Olsen und Leitsch fehlen

Damit könnte die Torgefahr, die von der Mainzer Angriffsabteilung ausgeht, verstärkt werden. Schließlich trifft die Bundesliga zurzeit so häufig wie lange nicht. Warum eigentlich? "Ich habe gar keine gute Erklärung dafür", sagte Svensson und lachte. "Ich weiß nur: Wir haben zu viele bekommen (zwölf Gegentore, Anm. d. Red.)."

Das führte der 44-Jährige auch auf Verletzungen zurück: "Es sind uns ein paar Sachen in den letzten Wochen passiert, Verletzungen, für die wir wenig können. Das tut uns mit einem kleinen Kader weh." Doch an ebenjener Größe des Aufgebots will Svensson gar nicht rütteln: "In den letzten zwei Jahren war es ein riesengroßer Vorteil und wir haben davon gelebt: Jeder weiß um seine Wichtigkeit."

In Augsburg, wohin voraussichtlich 600 Gäste-Fans mitreisen, werden neben Weiper, den Langzeitfehlenden Silvan Widmer und Jonathan Burkardt auch die Innenverteidiger Andreas Hanche-Olsen und Maxim Leitsch nicht zur Verfügung stehen.