Nach Online-Petition: DFB ändert kurzfristig die Torhymne

Ist das die neue Fannähe, die der DFB künftig an den Tag legen möchte? Jedenfalls hat der Verband nach einer Online-Petition von Sonntag, seinen Torjingle im Spiel gegen die Niederlande kurzfristig geändert.

In den letzten Tagen hatte sich eine unterhaltsame Diskussion um die Torhymne bei Treffern der DFB-Elf entsponnen. In einer Online-Petition wurde seit Sonntag gefordert, den alten Song "Kernkraft 400" von Zombie Nation gegen "Major Tom" von Peter Schilling auszutauschen. Bereits einige Stunden vor Anpfiff wurde die Petition mit 69.517 Unterstützern als "offiziell erfolgreich" für beendet erklärt.

Und tatsächlich: Bei der Partie in Frankfurt patzte Maximilian Mittelstädt zunächst nach vier Minuten, was zum frühen Rückstand führte. Doch der Stuttgarter löste nach elf Minuten bereits den Torjubel zum 1:1 Ausgleich aus. Und "dann hebt er ab und völlig losgelöst von der Erde, schwebt das Raumschiff völlig schwerelos" tönte es durchs Stadion.

Schilling: "Ich habe selbst Fußball gespielt"

Am Dienstagmorgen hatte sich der Interpret Schilling seinen Hit selbst noch als Torhymne gewünscht. "Ich habe selbst Fußball gespielt und kann ungefähr nachempfinden, wie sich ein Profi fühlt, wenn er gerade ein Tor geschossen hat", sagte der in München lebende Sänger dem SID: "Dieses Lebensgefühl wird durch die Zeile 'Völlig losgelöst' für die Spieler selbst und auch für das Publikum meiner Meinung nach am besten beschrieben." Der 68-Jährige ist riesiger Fußball-Fan. Über ein Sichtungsturnier für Talente wäre er beinahe mal beim VfB Stuttgart gelandet.

"Major Tom" war in Zusammenhang mit der Nationalmannschaft zuletzt oft zu hören, weil das Lied in den Adidas-Werbevideos zu den neuen Trikots gespielt wird. Allerdings ist der Genuss des Neuen-Deutschen-Welle-Klassikers wohl vorerst nur ein kurzes Intermezzo. Denn der Torjingle bei der EM ist für alle Teams gleich und laut eines Statements der UEFA Bestandteil des offiziellen Songs der EURO 2024.

In weiteren Testspielen vor dem Heim-Turnier trifft die Nationalmannschaft am 3. Juni in Nürnberg auf die Ukraine sowie am 7. Juni in Mönchengladbach auf Griechenland.