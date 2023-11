Nach Olympiakos und Nottingham: Marinakis will auch bei Rio Ave einsteigen

Der milliardenschwere Reeder Evangelos Marinakis steht offenbar vor seiner dritten Beteiligung an einem europäischen Erstliga-Klub.

Laut übereinstimmenden portugiesischen und griechischen Medienberichten will Reeder Evangelos Marinakis beim portugiesischen Erstligisten Rio Ave investieren.

Den abstiegsbedrohten Erstligisten plagen enorme finanzielle Sorgen. Marinakis will anfangs zehn Millionen Euro in die Kassen spülen und somit den Spielbetrieb weiterhin sichern. Mittelfristig sollen auch die Mehrheitsanteile gekauft werden. Nach der Mitgliederversammlung des Klubs am kommenden Sonntag sollen weitere Details folgen.

Rio Ave wäre nach Olympiakos und Nottingham Forest der dritte europäische Erstligist im Besitz des griechischen Milliardärs.