Nach nur zwölf Spielen: Brügge entlässt Coach Parker

Club Brügge hat nach nur wenigen Wochen Trainer Scott Parker freigestellt. Das blamable Aus in der Champions League war für den taumelnden belgischen Meister zu viel des Guten.

Gerade einmal zwölf Pflichtspiele und etwas mehr als neun Wochen. So lange hat der 42-jährige Brite Scott Parker Club Brügge trainieren dürfen. Doch nun ist für den Coach schon wieder Schluss bei den Belgiern.

Das 1:5 im Rückspiel bei Benfica Lissabon im für Brügge historischen Achtelfinale der Königsklasse hat das Fass wohl endgültig zum Überlaufen gebracht. Die Belgier ließen in einem Vereinsstatement lediglich verlauten: "Scott Parker ist nicht mehr Trainer bei Club Brügge." Wie erwartet wurde die Partie also zum Endspiel.

Nur zwei Siege gelangen dem Engländer in Belgien

Dabei war der ehemalige englische Nationalspieler erst an Silvester zum Chefcoach ernannt worden. In zwei Champions-League-Spielen verlor Parker aber, ebenso sammelte er in der Jupiler Pro League nur zwei Siege (bei sechs Remis und zwei Niederlagen).

Insgesamt eine zu geringe Ausbeute beim amtierenden belgischen Meister, der aktuell Vierter in der Tabelle ist und droht, weiter abzurutschen. Gleichzeitig wäre so das Erreichen der Meisterrunde nicht mehr möglich - ein Schicksal, das Brügge auch wegen Parkers Misserfolg ereilen könnte.