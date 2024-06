Nach nur zwölf Monaten: Heidenheim und Dovedan gehen getrennte Wege

Die Wege von Nikola Dovedan und dem 1. FC Heidenheim werden sich nach nur zwölf Monaten erneut trennen: Der Europacup-Teilnehmer verlängert den auslaufenden Vertrag mit dem Österreicher nicht.

Dovedan war erst vor dieser Saison an den Schlossberg zurückgekehrt, bereits zwischen 2017 und 2019 hatte der Offensivspieler das FCH-Trikot getragen.

Nun steht also sein zweiter Abschied aus Heidenheim an: Zwar kam Dovedan auf 21 Einsätze (kicker-Durchschnittsnote: 4,15) , in denen ihm drei Tore gelangen. Doch 16-mal wurde er ein- fünfmal ausgewechselt. In die Führungsrolle, die er eigentlich bekleiden sollte, konnte er nicht hineinwachsen.

"Wir haben Niko darüber informiert, dass wir uns dazu entschieden haben, in der nächste Saison personell in der Offensive anders zu planen und wir ihm deshalb kein Angebot zur Vertragsverlängerung machen werden," erklärte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald auf der Vereins-Website und betont: "Niko hat sich in den vergangenen Bundesligasaison stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und auch wichtige Impulse auf dem Platz für uns gesetzt. Dafür bedanken wir uns bei Niko ganz herzlich und wünschen ihm für seinen weiteren fußballerischen und persönlichen Weg nur das Allerbeste!"

Dovedan wechselte nach Stationen bei den Red Bull Juniors, dem FC Liefering, dem Linzer ASK sowie beim SCR Altach vor der Saison 2017/18 zum 1. FC Heidenheim. Für den damaligen Zweitligisten erzielte er in zwei Jahren in 58 Ligaspielen 14 Tore, anschließend zog es ihn zum 1. FC Nürnberg. Für den Club schlug er in 93 Zweitligapartien zwölfmal zu, der anvisierte Aufstieg in die Bundesliga gelang aber nicht. 2022 zog es ihn zunächst in seine österreichische Heimat, wo er sich Austria Wien anschloss. Im vergangenen Sommer führte ihn sein Weg dann zurück nach Heidenheim.