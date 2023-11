Nach nur zweieinhalb Monaten: Lyon trennt sich von Grosso

Olympique Lyon kommt einfach nicht zur Ruhe: Der einstige französische Serienmeister, mittlerweile Abstiegskandidat, trennte sich nach kurzer Zeit von Trainer Fabio Grosso.

Wie OL am Donnerstag mittteilte, wurde Grosso mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Auch Grossos Assistenten Raffaelle Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello und Mauro Carretta müssen gehen. Bis ein neuer Chefcoach gefunden ist, wird Pierre Sage, der Leiter des Lyoner Nachwuchsleistungszentrums, auf der Bank Platz nehmen. Sein Debüt wird der 44-Jährige am kommenden Samstag (17 Uhr) im Gastspiel bei RC Lens feiern.

Für Grosso endet damit eine ebenso kurze wie erfolglose Dienstzeit. Als er OL Mitte September übernahm, lag der stolze Klub auf dem 18. und letzten Tabellenrang. Schlusslicht ist Lyon noch immer, unter der Regie Grossos gelang in sieben Ligaspielen nur ein einziger Sieg (1/2/4). Besonders das 1:2 im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Clermont Foot am 22. Oktober wurde Grosso angelastet. Seitdem stand er in der Kritik, das 0:2 im Heimspiel am vergangenen Wochenende gegen Lille OSC brachte dann für die Verantwortlichen um den US-amerikanischen Klubboss John Textor und den neuen Sportdirektor David Friio das Fass zum Überlaufen.

Auch abseits des Platzes stand Grossos Engagement unter keinem guten Stern

Und auch abseits des Platzes stand das Gastspiel von Grosso bei OL unter keinem guten Stern. Im Vorfeld des für den 30. Oktober angesetzten Gastspiels bei Olympique Marseille wurde er bei Angriffen von OM-Fans auf den Teambus Lyons am linken Auge verletzt, die Partie wurde anschließend abgesagt.

Die Entwicklungen und Ereignisse der jüngsten Wochen sind ein weiterer Tiefpunkt in der Abwärtsspirale, in der OL seit langer Zeit wie gefangen scheint. Der einstige Serienmeister, der zwischen 2002 und 2008 den Titel holte, geriet in den Zehnerjahren in finanzielle Turbulenzen und musste kleinere Brötchen backen. Als im Dezember 2022 dann der schwerreiche US-Investor John Textor mit der Eagle Football Holdings Limited die Mehrheit der Anteile an OL übernahm, hofften die Fans dank der sich bietenden Mittel auf eine Rückkehr zu alten Erfolgen.

Eingetreten ist aber das Gegenteil. Lyon spielte zwar ein starke Rückrunde 2022/23, verpasste letztendlich aber als Siebter das internationale Geschäft. Und musste im Sommer deshalb in Bradley Barcola (zu PSG) und Castello Lukeba (zu RB Leipzig) zwei seiner hoffnungsvollsten Talente ziehen lassen. Großartige Sprünge auf dem Transfermarkt waren aber nicht möglich, da die französische Finanzbehörde DNCG weiterhin ein Auge auf OL wirft.

Auf den neuen Mann wartet eine Mammutaufgabe

Und die bereits 2022 zurückgeholten Routiniers Corentin Tolisso und Alexandre Lacazette wurden im bisherigen Saisonverlauf ihrer Führungsrolle nicht gerecht. Nachdem OL überhaupt nicht aus den Startlöchern gekommen war, zogen die Verantwortlichen nach nur vier Niederlagen die Reißleine und entließen Laurent Blanc. Nun ist mit Grosso der zweite Weltmeister sein Amt los - und auf dessen Nachfolger wartet bei dem schwer angeschlagenen OL eine Mammutaufgabe.