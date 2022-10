Nach nur wenigen Monaten: Anderlecht trennt sich von Mazzu

Heftige Turbulenzen bei RSC Anderlecht: Am Sonntag sorgten Anhänger des Rekordmeisters für einen Spielabbruch, am Montag trennte sich der Verein von seinem Coach.

Felice Mazzu am Sonntag nach dem Abbruch in Lüttich. imago images

Wie Anderlecht am Nachmittag mitteilte, wurde Mazzu mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt. Wie Anderlecht erklärte, sei der schlechte Saisonstart für die Entscheidung verantwortlich. Als Tabellenzwölfter nach 14 Spieltagen liegt Anderlecht weit hinter den Erwartungen zurück.

Mazzu hatte erst vor dieser Saison das Amt bei RSC übernommen. Seinen letzten Verein Royale Union Saint-Gilloise hatte er zuvor zum Aufstieg in die Jupiler Pro League geführt, die vergangene Saison beendete St. Gilles dann sensationell auf Rang zwei. In der regulären Saison thronte der Aufsteiger sogar ganz oben, in den Meisterschafts-Finalspielen musste St. Gilles aber Club Brügge noch an sich vorbeiziehen lassen.

Wer auf Mazzu in Anderlecht folgt, steht noch nicht fest. Bis der neue Mann übernimmt, wird Robin Veldman von der RSCA-Jugendakademie die Profimannschaft interimsweise betreuen.

Wut und Unmut bei den Fans führten am Sonntag zum Spielabbruch

Der schlechte Saisonstart hat bei den Fans des belgischen Renommiervereins bereits für viel Unmut und Wut gesorgt. Diesem machten sie am Sonntag während der Partie bei Standard Lüttich durch das massive Abbrennen von Pyrotechnik sowie das Zünden von Leuchtraketen Luft. Letztendlich musste die Partie abgebrochen werden, dem Verein droht ein Nachspiel seitens des Verbands.

"Der RSC Anderlecht bedauert die Vorfälle sehr, die zum Abbruch des Spiels in und gegen Standard Lüttich am Sonntagabend geführt haben", hieß es in einer Mitteilung des Klubs. Man verurteile die Vorfälle nachdrücklich und werde den Dialog mit den Fans in den kommenden Tagen verstärken. Wie belgische Medien berichteten, sollen bei den Vorkommnissen 20 Fans sowie drei Polizisten verletzt worden sein.