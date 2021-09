Nach nur vier Spielen: Krefeld trennt sich von Coach Donatelli

Die Krefeld Pinguine haben sich nach nur vier Spielen in der DEL von Trainer Clark Donatelli getrennt.

Magere 18 Punkte in 38 Spielen waren es in der vergangenen verkürzten Saison in der DEL, ein Pünktchen hat Krefeld nach vier Partien in der laufenden Spielzeit geholt. Zu wenig. Die Verantwortlichen des DEL-Klubs reagierten früh und beurlaubten Coach Donatelli. Das teilte der DEL-Vorletzte am Donnerstag mit.

Der 55 Jahre alte US-Amerikaner hatte das Dauer-Krisenteam der Liga erst im Januar übernommen. Seitdem verloren die Pinguine 27 von 31 DEL-Spielen. Dabei hatte Donatelli zum Ende der vergangenen Saison noch betont, in der neuen Spielzeit um die Meisterschaft mitspielen zu wollen.

Tatsächlich stehen die in dieser Saison noch sieglosen Rheinländer mit nur einem Punkt schon wieder im Tabellenkeller. Nur die Schwenninger Wild Wings starteten mit einem Punkt aus fünf Spielen schlechter. "Er hat die Mannschaft in einer kritischen Phase übernommen und wir waren trotz der sportlichen Leistung in der letzten Saison optimistisch, dass wir in dieser richtungsweisenden Spielzeit einen deutlichen Schritt nach vorne machen werden", sagte Krefelds Geschäftsführer Sergej Saveljev.

Ein Punkt - und das ohne Donatelli

Der bislang einzige Punkt der Krefelder gelang überraschend am Dienstag beim 2:3 nach Verlängerung beim Titelfavoriten Adler Mannheim. Da war Donatelli allerdings wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht dabei. Vorerst soll der bisherige Co-Trainer Igor Sacharin die Pinguine coachen.