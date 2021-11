Nach nur vier Monaten: SC Sand entlässt Trainer Frieböse

Frauen-Bundesligist SC Sand hat sich nach nur vier Monaten wieder von Trainer Matthias Frieböse getrennt. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.

Sand steht mit nur einem Punkt und einem Tor aus sieben Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. "Die kommenden Wochen sind richtungsweisend, sie entscheiden über die Zukunft des Vereins", verdeutlicht Manager Gerald Jungmann die aktuelle Situation.

Wer auf Frieböse, der das Amt erst im Juli von Alexander Fischinger übernommen hatte, folgen wird, steht noch nicht fest. Bis dahin übernehmen die beiden bisherigen Co-Trainer Rainer Hannig und Marcus Fritz die Betreuung der Mannschaft.

"Wer diese Woche über oder eventuell auch am Sonntag in Essen an der Seitenlinie steht, spielt überhaupt keine Rolle. Jetzt ist die Mannschaft gefragt. Sie steht jetzt in der Pflicht und muss Charakter zeigen", fordert der Sportliche Leiter Sascha Reiß.