Nach nur vier Monaten: Bonucci will Union verlassen

Das Kapitel Union Berlin könnte für Leonardo Bonucci schon im Winter wieder beendet sein. Der 36-Jährige will zurück nach Italien.

Das Staunen war groß, als Union Berlin zum Ende des Sommer-Transferfensters tatsächlich noch Leonardo Bonucci aus dem Hut zauberte und den routinierten Abwehrspieler mit einem Einjahresvertrag ausstattete, der möglicherweise auch per Option hätte verlängert werden können.

Dies wird nicht passieren, vielmehr will der Europameister von 2021 die Eisernen schon in diesem Winter wieder verlassen. Der Defensivspieler hat nach Informationen der italienischen Sportzeitung "Corriere dello Sport" "Heimweh nach seiner Familie". Diese machte den Transfer von Turin nach Berlin nicht mit.

Neben der privaten Situation dürfte Bonucci auch an seiner sportlichen Lage nicht den allergrößten Gefallen gefunden haben. In der Bundesliga kam er auf sieben Einsätze (kicker-Notenschnitt 4,20), in der Königsklasse durfte er dreimal für die Köpenicker ran.

Unter Unions Ex-Trainer Urs Fischer wurde er in dessen letzten Spiel (0:4 in Leverkusen) nach 24 Minuten mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt. Bei Fischers Nachfolger Nenad Bjelica saß Bonucci zweimal ohne Einsatz auf der Bank, beim wichtigen Heimsieg zum Jahresausklang gegen den 1. FC Köln (2:0) wurde er in der 68. Minute eingewechselt.

Podcast Was nun Effzeh? Das Baumgart-Aus in Köln Der 1. FC Köln und Cheftrainer Steffen Baumgart trennen sich kurz vor Weihnachten. Der Europäische Gerichtshof äußert sich zur Super League, die Wade zwingt Sebastian Schonlau zur Pause. alle Folgen

AS Rom zeigt sich interessiert

Gut möglich, dass es sein letzter Auftritt im Trikot der Berliner gewesen war, denn offenbar hat sich in Ialien auch schon ein Interessent für Bonucci gefunden. Dem Vernehmen nach ist die AS Rom von Trainer José Mourinho an dem Abwehrrecken dran. Aktuell stecken die Giallorossi im Mittelfeld der Tabelle fest, in der Europa League treffen die Römer auf Feyenoord.

Sollte der Deal zustandekommen, dann verpasst Bonucci knapp das Duell mit seinem Ex-Verein Juventus. Die Alte Dame empfängt am 30. Dezember die Roma, zu Gast im Olimpico ist Juve dann Anfang Mai - und dann könnte es zum Wiedersehen mit Bonuccis langjährigem Arbeitgeber kommen, für den er zwischen 2010 und 2017 290 Pflichtspiele und von 2018 bis 2023 169 Partien bestritt.