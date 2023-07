Nach nur sieben Monaten: Vivell bei Chelsea offenbar freigestellt

Erst die unschöne Trennung von RB Leipzig, dann große Worte bei seinem Einstieg in London - doch nur sieben Monate später ist Christopher Vivells Zeit beim FC Chelsea offenbar schon wieder vorüber.

"Der FC Chelsea baut das aufregendste Projekt im Weltfußball auf", hatte Christopher Vivell gesagt, als er kurz vor Weihnachten als neuer Technischer Direktor bei den Blues vorgestellt wurde. Und die Klubeigentümer Todd Boehly und Behdad Eghbali zeigten sich "zuversichtlich, dass er seinen beeindruckenden Weg hier bei Chelsea fortsetzen wird".

Doch nun ist offenbar alles anders gekommen. Wie mehrere englische Medien berichten, wurde Vivell nur sieben Monate nach seinem Einstieg schon wieder freigestellt. Es wäre ein bitteres Ende für den 36-Jährigen, der für seinen Traum von der Premier League auch eine unschöne Trennung von RB Leipzig in Kauf genommen hatte. Beim Bundesligisten hatte er seit 2020 als Technischer Direktor und Kaderplanung gearbeitet.

Neues Duo Stewart/Winstanley überzeugt Chelsea-Bosse

Spekuliert wird, dass Vivells Einfluss seit dem Februar deutlich gesunken war, nachdem Chelsea mit Laurence Stewart und Paul Winstanley die Anstellung zweier Sportdirektoren bekanntgegeben hatte. Während Stewart von Ligue-1-Vertreter AS Monaco gekommen war, war Winstanley bereits seit November in anderer Funktion bei den Blues und an den zahlreichen Wintertransfers beteiligt gewesen. Die Klubspitze soll von der Arbeit des Tandems Stewart/Winstanley begeistert sein.

Offiziell hat Chelsea noch nichts zu der kolportierten Entwicklung um Vivell kommuniziert. Es heißt aber, der gebürtige Karlsruher spiele im gegenwärtigen Transferfenster keine Rolle mehr. Neben der schon lange vorbereiteten Verpflichtung von Christopher Nkunku (Leipzig) hat der Tabellenzwölfte der vergangenen Premier-League-Saison unter anderem bereits Angreifer Nicolas Jackson (Villarreal) und Flügelstürmer Angelo (FC Santos) verpflichtet - während auf der anderen Seite mehr als ein Dutzend Abgänge den großen Kader verschlankt und das Budget entlastet haben. Das meiste Geld brachten Kai Havertz (Arsenal, ca. 70 Millionen Euro) und Mason Mount (Manchester United, ca. 64 Millionen Euro) ein.