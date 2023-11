Nach nur elf Spielen im Amt: Panthers feuern Reich

Die Carolina Panthers müssen mal wieder auf Trainersuche gehen. Das NFL-Franchise hat Head Coach Frank Reich nach gerade einmal elf Spielen im Amt von seinen Aufgaben entbunden.

"Ich habe mich heute Morgen mit Frank Reich getroffen und ihn darüber informiert, dass er nicht mehr Head Coach der Carolina Panthers ist", wird Teambesitzer David Tepper in einer Mitteilung zitiert. Damit endet die kurze und erfolglose Zeit des 61-Jährigen, den Carolina erst in der vergangenen Offseason verpflichtet hatte. Reich, der sich bei seinen vorherigen Stationen den Ruf als Quarterback-Flüsterer erworben hatte, sollte den First Overall Pick Bryce Young zu einer gelungenen Debüt-Saison verhelfen - doch dieses Vorhaben scheiterte krachend.

Von seinen elf Spielen gewann Reich mit den Panthers gerade mal ein einziges - das 15:13 über die Houston Texans in Woche 8. Damit sind die Panthers aktuell das Team mit dem schlechtesten Record der NFL. Das hat vor allem mit der von Reich angeführten Offense zu tun, die statistisch die drittschwächste der Liga ist. Quarterback Young kommt auf gerade einmal neun Touchdowns bei acht Interceptions. Nach der offensiv erneut enttäuschenden Vorstellung bei der 10:17-Niederlage im vermeintlich machbaren Spiel gegen die Tennessee Titans am Sonntag war Teppers Geduld nun offenbar am Ende.

Als Interimscoach wird Special Teams Coordinator Chris Tabor die Panthers übernehmen. Das Playcalling wird zunächst in den Händen von Offensive Coordinator Thomas Brown liegen. Reich hatte Brown diese Aufgabe bereits während der aktuellen Saison übertragen, um sie dann schließlich wieder selbst zu übernehmen - ein Vorgang, der viel Kritik am Coach nach sich zog.

Reich ist damit erst der dritte Head Coach in der NFL-Geschichte, der in zwei aufeinanderfolgenden Saisons entlassen wurde. Zuvor war das nur Chip Kelly (Philadelphia Eagles und San Francisco 49ers) sowie Ray Rhodes (Philadelphia Eagles und Green Bay Packers) passiert. Reich war in der vergangenen Saison nach Woche 9 von den Indianapolis Colts entlassen worden, bei denen er zuvor durchaus erfolgreich gearbeitet hatte.

mib