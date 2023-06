Nach nur einer Saison: FCI verliert Top-Scorer Bech

Der FC Ingolstadt muss einen schmerzhaften Abgang hinnehmen: Mit Tobias Bech (21) verlieren die Schanzer einen treffsicheren Stürmer.

Am Freitagvormittag musste Drittligist FC Ingolstadt eine aus sportlicher Sicht schmerzhafte Mitteilung verbreiten: Angreifer Tobias Bech zieht es zurück in Dänemarks erste Liga, dies verkündete der FCI auf seiner Website. Künftig wird der 21-Jährige für Aarhus GF auflaufen, wo er in der kommenden Spielzeit in der Conference-League-Qualifikation antreten wird, nachdem der Verein aus dem Osten des Landes Rang drei in der Meisterrunde erreicht hatte.

13 Tore und fünf Vorlagen in 35 Spielen

Bech war erst vergangene Saison von Viborg FF verpflichtet worden - und schlug direkt ein: In 35 Partien für die Oberbayern schoss der Stürmer 13 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Der Bestwert beim Drittligisten aus Ingolstadt.

Der Linksfuß wird bei den Donaustädtern vermisst werden, Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer meint: "Wir bedauern sehr, dass uns Tobias nun wieder in Richtung seiner dänischen Heimat verlassen wird, um unter anderem näher bei seiner Familie sein zu können. Jedoch ist Aarhus eine gute Chance für ihn, in einem gewohnten Umfeld seine fußballerische Karriere weiter voranzutreiben."

"Schlüsselspieler" bedankt sich und erklärt Entscheidung

Einer der "Schlüsselspieler unseres Teams" verlässt Ingolstadt nach "herausragenden Leistungen". Bech selbst erklärt die Zeit in Deutschland als großes Abenteuer, er bedankt sich nach seinem ersten Schritt ins Ausland bei allen FCI-Beteiligten für die "große Hilfe" bei der Eingewöhnung. Nur daher habe er seine "Leistungen auf dem Platz entsprechend abrufen" können.

"In den letzten Wochen ist bei mir jedoch der Wunsch gereift, nach Hause zurückzukehren", so Bech weiter. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.